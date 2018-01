El pregón de Catalina Solivellas y el Drac de na Coca encienden las fiestas de Sant Sebastià

Este viernes han comenzado los actos de la festividad de Sant Sebastià que se prolongarán hasta el próximo 28 de enero. El programa de fiestas de este 2018 ofrecerá un total de 75 actividades que incluyen teatro, humor y conciertos en tres barriadas de Palma: Santa Payesa, Son Dameto y Parc Krekovic. La actriz Catalina Solivelles ha sido la encargada de abrir las fiestas y ha realizado su pregón en la Plaza de Cort, a las 20.00 horas.

Catalina Solivellas, ha reivindicado, durante la lectura del pregón de Sant Sebastià, unas fiestas sin violencia machista y ha expresado que las mujeres «pueden ir vestidas como quieran y bailar sin que ningún hombre les moleste, porque no queremos manadas; no es no». Así se ha mostrado Solivellas este viernes en la plaza de Cort, quien ha sido la encargada de dar el inicio de las fiestas del patrón de Palma.

En el pregón, la actriz ha subrayado también la problemática de la vivienda entre los jóvenes y ha pedido a los políticos «que no discutan tanto y que sean más resolutivos». «No puede ser que los jóvenes no tengan acceso a una vivienda y que, con más de 30 años, tengan que compartir piso. Así no se puede empezar una vida de persona adulta», ha manifestado Solivellas. Además, también ha dedicado unas palabras a la cantidad de turistas que visitan Mallorca y a los «numerosos coches de alquiler que circulan por la isla y colapsan los aparcamientos». En este sentido, Solivellas ha advertido que «no hay que perder el alma de Palma», que es «única e intransferible». La actriz ha aprovechado el pregón para recordar la figura de Sant Sebastià, «quien representa la fortaleza ante el sufrimiento» y cómo era Palma hace años.

Así, ha recordado las calles del centro cuando ella vivía allí y las personas que formaban parte de su día a día, y ha destacado que ahora, por parte del Consistorio, hay «voluntad de proyectar y dirigir Palma». Asimismo, ha reiterado que Baleares es un paraíso y que se siente «orgullosa» de ser de Ciutat. Por último, Solivellas también ha hecho referencia a la aplicación móvil que Cort ha creado para seguir la programación de las fiestas de Sant Sebastià y ha expresado que el Ayuntamiento es una institución «joven que está al día» y que Palma es una ciudad a su vez «cosmopolita y antigua».

Antes del pregón se han llevado a cabo danzas regionales y pasacalles con los gegants, capgrossos y los nuevos gegantons, que se inicia en la Plaça de Espanya y continuaba por Sant Miquel, Plaça Major y Colom hasta llegar al Ajuntament de Palma. Los gegants Tomeu y Margalida, han ido escoltados por los xeremiers y el Drac de na Coca.

Tras el pregón, ha tenido lugar la actuación de Sterlin, un grupo de Palma que ha interpretado canciones de amor y de odio del cantautor Leonard Cohen. Los más pequeños también han tenido su 'pregonet' a cargo de la escritora Caterina Valriu, en la Plaza Santa Eulàlia.

Programa de fiestas

El programa de fiestas de Sant Sebastià 2018 presenta numerosas y variadas actividades. Como novedad, este año se ha incorporado la 'Nit de l'humor', un espectáculo de monólogos con destacados cómicos del país, que tendrá lugar en la Plaza Mayor el 26 de enero.

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha afirmado que el «primer objetivo de las fiestas es que la gente se sienta orgullosa de ser de Palma» y ha invitado a palmesanos y visitantes a participar en las fiestas patronales de la ciudad.

Este año las fiestas incluyen una obra que combina el teatro, cabaret y el circo titulada 'Llonguets' de Myotragus Teatre, que ha sido creada específicamente para el público palmesano. Será el día 18, a las 20.00 horas, en la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha en esta ocasión la web www.santssebastia2018.com y la App con el mismo nombre que ha recibido más de 8.000 visitas en este primer fin de semana.

Los más pequeños podrán disfrutar de animación infantil y diversos espectáculos el 14 de enero, desde las 10.30 horas hasta las 14.00 horas en el Parc de Sa Riera. Magia, minidisco, el Mago Cretián, bibliomóvil, cuentos, circo y talleres contemplan una oferta de lo más entretenida.

El día 21 se celebrará el tradicional Correfoc, que partirá a las 19.00 horas del pont de la Riera y discurrirá hasta la plaza Joan Carles I. Participarán 'castellers de Mallorca' y siete 'colles de dimonis'. Tampoco faltarán a la cita con el fuego 'Es Drac de na Coca' y las 'Bèsties de foc'.

Las actividades deportivas empezarán el 13 de enero, con el Nordic Walking Sant Sebastià 2018, que partirá a las 10.00 horas desde el Palacio Municipal de Deportes de Son Moix.

El día 14, tendrá lugar la Diada Escoles Municipals de Vòlei, en el pabellón de Son Cotoner, y la Ballada popular: Grupo Puig de Bonany, a las 12.00 horas en Sa Feixina. Los actos deportivos incluyen el XI Torneo de Sant Sebastià de Pádel 2018 (del 19 al 28 de enero) y la Diada Ciclista (20 de enero).

Diversas rutas culturales por barriadas Palma y visitas guiadas a Cort, invitan a los palmesanos a descubrir su ciudad y la de sus barrios durante la semana de Sant Sebastià. El aforo para asistir a estas actividades es limitado y es necesario inscripción previa.

El presupuesto del programa de fiestas se eleva a 502.688 euros, que incluye la publicidad y el reparto (10.488 euros), lo que supone un aumento de 89.000 euros más con respecto a la pasada edicción. «Creemos que es una buena distribución del dinero en relación a las actividades que se hicieron y las que se hacen este año. Queremos que la gente venga y participe y por eso aumentamos la calidad de los actos», ha apuntado la regidora de participación ciudadana.