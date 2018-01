La confusión en un restaurante de alta cocina

En un restaurante de alta cocina, los platos, además de llevar ingredientes poco habituales, son originales en cuanto a la presentación. Este hecho provocó hace unos días una confusión que se ha comentado masivamente en la redes sociales.

La actriz británica Tracy-Ann Oberman y su marido Rob Cowan acudieron a uno de los restaurantes que tiene el chef con varias estrellas Michelín, Martín Berasategui. En un momento dado, uno de los camareros les trajo un plato con una piedra que llevaba un objeto blanco incrustado. Cowan no lo dudó y cogió ese objeto e intentó comérselo. Cuál fue su asombro cuando se dio cuenta de que se trataba de una servilleta.

This is what happens when you apply a Michelin Star or two or three. Honestly. @WeWantPlates pic.twitter.com/SR7TJHQnP7