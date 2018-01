Ella es Manushi, la bebé milagro que ha enternecido a la red

Manushi es el nombre de una bebé milagro que ha enternecido a todo el mundo que se ha topado con su historia. Esta pequeña vino al mundo en la semana 28 de gestación con un peso de tan solo 400 gramos en la India, según han explicado medios locales.

La precocidad de su nacimiento hizo que los médicos no albergarán casi ninguna esperanza de que la bebé resistiera y saliera adelante. Su inmadurez le dificultaba alimentarse, ya que aún no tenía preparado para ello el aparato digestivo, y en los primeros días no engordaba.

Sin embargo, todo el equipo sanitario puso lo mejor de sí mismos y se esmeraron en cuidarla. Ella respondió, tal y como comentan los emocionados padres, aún admirados de que alguien tan pequeño tenga tanta fuerza y luche tanto por su vida.