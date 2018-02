Cómo enseñar a tu abuela de 82 años a manejar 'Whatsapp'

Melina Corbetto, una nieta argentina de 27 años inquieta porque su abuela Chicha pueda desenvolverse con las redes sociales y su teléfono móvil, le hizo un curioso y explicativo tutorial a la señora de 82 años para que tenga los conocimientos suficientes para manejar 'Whatsapp'.

La aplicación de mensajería móvil es todo un reto para personas poco familiarizadas con este mundo -algunas las hay todavía-, y Melina empieza por las nociones básicas: cómo encender la pantalla del smartphone o cómo conviene tocar un acceso directo de una aplicación para abrirla.

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender pic.twitter.com/xBykd3obu5