Telefónica estima que los primeros móviles 5G serán entre 200 y 300 dólares más caros

El responsable global de Tecnología de la operadora española Telefónica, Enrique Blanco, ha estimado este martes que los primeros móviles 5G empezarán a estar el mercado en 2019 y van a ser entre 200 y 300 dólares más caros que los de 4G.

En una rueda de prensa en el marco del Mobile World Congress, Blanco ha explicado que ese incremento en el precio se deberá a la tecnología que requerirán esos primeros dispositivos.

Ha añadido que estos dispositivos soportarán 2G, 3G, 4G y 5G y no serán muy distintos grosor, ya que lo que, a su juicio, lo que marcará el diseño será la pantalla para tener una buena experiencia de uso, pero sí en el precio.

«Van a ser más caros, entre 200 y 300 dólares más», ha asegurado Blanco, que ha añadido que los móviles 5G comenzarán a estar disponibles de forma racional, no masiva, el año próximo, aunque no ha precisado si en el segundo semestre del próximo año.

También ha asegurado que Telefónica liderará «sin duda» los servicios y las capacidades 5G. «No concibo a Telefónica sin ser líder en España. Otra cosas es en qué condiciones. Eso lo definirá el equipo de Telefónica de España», ha añadido.

En las subastas de espectro, «Telefónica España adquirirá el espectro que necesite, para liderar el mercado español y lo liderará sin ningún tipo de dudas, como lidera el la fibra hasta el hogar», ha añadido.

Lo importante, ha destacado, es saber qué servicios hay detrás de ese espectro. El 5G no está pensado sólo para que los clientes tengan smartphones mas rápidos «sino para que la industria y la sociedad tengan un despliegue de IoT que será el que determine el futuro de sociedad. Eso con el 4G no es factible», ha explicado.

La tecnología móvil de quinta generación es capaz de soportar millones de dispositivos por kilómetros cuadrados.

Blanco ha recalcado que Telefónica lleva 5 años pensando en 5G, no sólo definiendo estándares, sino preparando la red para albergar la capacidad que va a tener.

«Le dedico al 5G más del 40 % de mi tiempo. Mi equipo, más del 50 % y gente de mi equipo, el 100 % al 5G en los últimos cuatro años», ha añadido.

Ha destacado que la fibra será un factor determinante en el futuro desplieguen del 5G y ha recordado que, además de en España, Telefónica lidera el despliegue de esta tecnología fija Brasil, Chile, Colombia, Argentina. «Y seguimos desplegando de manera masiva e industrial tener para banda ancha fija y para apoyar los despliegues en el futuro», ha añadido.

En el MWC, Telefónica ha presentado sus últimas tecnologías de red con diferentes casos de uso, en los que demuestra, entre otros aspectos, la baja latencia y la alta capacidad.