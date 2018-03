María Francisca Perelló, directora de Proyectos de la Fundación Rafa Nadal: «El deporte es una herramienta poderosa»

El centro de la Fundación Rafa Nadal, en Palma, ubicado en el polígono de Llevant y que preside Ana María Parera, madre del tenista manacorí, organiza para el domingo día 11 de marzo la segunda carrera solidaria Millor Junts, que prevé reunir a medio millar de corredores de todas las edades. Un evento popular dirigido a todos los miembros de la familia y grupos de amigos, donde lo importante es participar, cruzar la meta y pasarlo bien. Una acción de las muchas que realiza el centro, en favor de los jóvenes en peligro de exclusión social, coordinada y gestionada personalmente por María Francisca Perelló, directora de Proyectos de la Fundación Rafa Nadal.

¿Cuál es la labor que desarrollan desde este centro?

—El objetivo es incidir positivamente en los jóvenes y algunas familias de los barrios de las zonas de La Soledat y Nou Llevant. Desarrollamos proyectos integrales con jóvenes de cinco a 17 años, que viven en entornos vulnerables, y accedemos a ellos mayoritariamente desde Servicios Sociales y centros escolares que nos exponen sus problemáticas.

¿Cuál es el papel del deporte?

—El deporte es el elemento que utilizamos en todos nuestros proyectos. Digamos que el deporte es una herramienta muy poderosa, no sólo para hábitos saludables sino también a nivel personal y social.



¿Se están perdiendo valores en nuestra sociedad?

—Sí. En el deporte hay una serie de normas y valores, y los van interiorizando para que en su vida cotidiana los puedan aplicar. Al final, los niños de hoy son el futuro de mañana.

En la carrera solidaria de la Fundación Rafa Nadal, ¿lo importante es participar?

—Sí, participar y pasarlo bien. No tenemos límite de inscripción. El año pasado los participantes se quedaron muy satisfechos y se trata de eso, de pasar una mañana saludable, corriendo o caminando. Habrá animación, estarán las mascotas Maiya y Kumar , de Katmandu Park. También bebidas y alimentos para reponer fuerzas.

¿A qué se destinará la recaudación de la carrera?

—A la continuación del proyecto Educación y Deporte. Este año nos gustaría dedicarlo a la compra del material escolar y deportivo.

La carrera se desarrollará en esta zona de Palma...

—Pretendemos, junto a Meliá Hotels Internacional, que es el patrocinador principal, celebrarlo en esta zona y situarla en el punto de mira, para darla a conocer y trabajar positivamente en la mejora del barrio. Las distancias son de siete y tres kilómetros, y 750 metros para los corredores más pequeños. La salida será desde el Palacio de Congresos de Palma y la meta en el centro de la Fundación. Todos recibirán camisetas conmemorativas y una medalla, además de otros regalos.



El fundador, Rafa Nadal, y usted, ¿participarán?

—A él le gustaría, pero no sé si podrá estar, depende de los compromisos que tenga. Y yo si puedo sí, me gustaría. Esta carrera la comenzamos el año pasado para incentivar a nuestros chicos y no para ponerlo en el punto mediatico. Va dirigida a la gente solidaria y deportista.