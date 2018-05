La caída de un hombre en Gijón se vuelve viral

La caída de un hombre en un agujero de unas obras en Gijón se ha vuelto viral. El vídeo del accidente se ha popularizado en las redes sociales y numerosos medios se han hecho eco de la noticia.

Casi termina en desgracia... pero no, al final salió airoso del accidente. Terminó con unas risas que se han extendido por toda España.

Llevo 20 minutos viendo esto en bucle y sigo despollao. Viva Gijón pic.twitter.com/ra2GxCcyaF — Andrés Miura (@_Lukovsky) 8 de mayo de 2018

De noche, en el barrio gijonés de Cimadevilla, y en medio del jolgorio un grupo de amigos entra en unas obras en medio de la calle. «Estáis infringiendo las normas, tío», advierte el cámara. Pero ya están en plena faena guantes en mano. Entonce un palé llama la atención de Capi. «Coge aquí, coge aquí», propone el cámara, hace caso y de golpe se esfuma. Los amigos preocupados miran el agujero en el suelo que tapaba el palé. Entonces se inicia un singular diálogo:

-Capi, tío ¿pero qué hiciste? ¿Mancástete?

-Pero escucha una cosa, ¿pero cómo le sacamos de ahí, tío?

Intentan subir al Capi, pero él contesta: «No, no, no, no me subáis».

-No te mataste de milagro.

-¡Eres mongol, eres mongol!

Después se preocupan por su estado. Seguidamente cuatro personas ayudaron a sacar a Capi del agujero. Salió, y en buen estado.