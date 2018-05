Valeria, hermana de Diana Quer, se hace ‘youtuber’

Valeria Quer, la hermana de Diana Quer, protagoniza un vídeo que ha publicado ella misma en las redes sociales explicando su experiencia en primera persona «cuando pasó lo de mi hermana».

Se trata de un documento de poco más de cuatro minutos grabado al regresar de una manifestación, en el que la joven explica cómo la noche anterior a la desaparición de Diana «estábamos en mi casa de Galicia y eran las fiestas del pueblo. Estábamos las tres, mi hermana, mi madre y yo y no teníamos interés en bajar. Una amiga le dijo que fuera, se acabó animando y fue». «Me acuerdo que me dijo ‘adiós Vale’, me dio un beso y se fue con mi madre al pueblo».

«Mi madre me despertó a la mañana y me dijo ‘tu hermana no está’. No me lo tomé como si fuera nada raro», explica la chica, pensando que estaría en casa de una amiga y que no había motivos para alarmarse. Pero las horas transcurrían y «nadie sabia nada de ella y esa misma tarde fuimos a imprimir los carteles», pidiendo ayuda para localizarla.

Los días pasaron y sus vidas se detuvieron. «Nuestros días se basaban en estar en el sofá con la televisión puesta esperando noticias que no llegaban». La hermana de Diana Quer explica que no se podía creer lo que les estaba sucediendo, que fueron unos días muy malos que no los puede recordar bien porque «los tengo como borrosos».

Eso fue «el principio de la tortura que hemos tenido que vivir durante 500 días», acaba afirmando la joven, quien promete nuevos vídeos explicando la relación que tenía con su hermana. De hecho, en un vídeo precedente, la chica explica que abre un canal de Youtube atendiendo a las peticiones de usuarios en Instagram que le piden que hable de «mi hermana, de experiencias propias, maquillaje y la forma que tengo de vestir».