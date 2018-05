Javi Calvo, agredido en Lisboa después de Eurovisión

Así lo ha contado él mismo en Twitter. Sin abandonar su característico sentido del humor, Javier Calvo confirma que ha denunciado los hechos.

Anoche me pegó un puñetazo en toda la casa un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares. 13 de mayo de 2018

Lo mío sí que ha sido un eurodrama. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

Es que, lo que me jode, es que soy al típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un picasso en la cara. No se me puede sacar de casa. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

Dice Javi que de perfil parece que me he operado el labio. Pues mira, hay que verle el lado positivo a todo. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

Que si me dicen algo no me callo, me puse macarra y me dió un derechazo que no lo vi venir. Y ya sangre en la nariz y se acabó la noche. Estoy bien. Con el labio de la veneno pero bien. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

El director había acudido a Lisboa a ver la final de Eurovisión. Él y su pareja, el productor Javier Ambrossi, ambos profesores en la academia de Operación Triunfo, formaban parte de la comitiva de la delegación española.

Pues la calle estaba muy fuerte, mucha gente, mucho lío. Todos habíamos tomado unas copas. Él me dijo, yo le dije, y sobre Javi de bruces tres cruces. — Javier Calvo (@javviercalvo) 13 de mayo de 2018

Los creadores de la serie de Netflix Paquita Salas defienden el derecho a la libertad allá donde van, como ocurrió en la gala de los Premios Feroz.

Horas después de sufrir la agresión, el director de La Llamada ha vuelto a demostrar su envidiable sentido del huumor a través de este vídeo: