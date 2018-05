Lucas do Prado gana el III Campeonato de Gin Tonic de Balears.

Ganó un gin tonic con cierto sabor picante (incluía una guindilla roja), un toque cítrico y sabor a lima. Fue elaborado por Lucas do Prado, uruguayo de nacimiento y residente en Palma, y barman en El Barito. «La verdad es que me lo esperaba. He estado trabajando mucho. Hace dos semanas fui el tercer clasificado en el Campeonato de Balears de Coctelería. Ahora tengo muchas ganas de seguir. Le he puesto al gin tonic unas notas picantes en honor al logo de El Barito; a un jefe, Rafael González, y Alberto Pons, campeón nacional de Jóvenes Barmans en Coctelería», afirma.

Lucas consiguió el primer premio en el III Campeonato de Gin Tonic de Baleares celebrado este martes por la tarde en el Casino de Mallorca y dotado con una placa, tres botellas de ginebra Cabraboc –originaria de Sóller–, una cena para dos personas en el Casino y un juego de trabajo para barra. Organizado por la Asociación de Barmans de Baleares, que preside Antonio Barea, el evento reunió a otros nueve aspirantes, que pasaron los filtros de un jurado que valoró su parte técnica y sabor.

Todos tuvieron que elaborar el mejor gin tonic con Cabraboc y con tónica Schweppes. Miguel Barceló, formador de hostelería en EMC2, se alzó con el segundo premio gracias a una bebida en la que utilizó ginebra seca y tónica Premium, trabajó la copa con un vermut de naranja (para aromatizarla) y decoró el gin tonic con piel de naranja de Sóller con romero, y flor de violeta.



El tercer premio recayó en Xicu Mateu, que elaboró una bebida sencilla a nivel decorativa cuya composición gustó al jurado.