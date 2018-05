La historia de una asturiana que va a juicio por robar en un chino una plantilla de 0,75 euros se hace viral

Esta semana una historia contada por una asturiana ha sido una de las más seguidas y comentadas en las redes sociales.

En Twitter se ha compartido por más de 30.000 personas. La historia (supuestamente real) cuenta como una mujer acabó procesada por robar en un comercio chino una plantilla de 75 céntimos de euros.

La asturiana Andrea Menéndez que trabajaba en un bazar chino de Gijón ha saltado a la fama por contar la historia de una mujer que fue juzgada en el Palacio de Justicia de La Bohemia por robar en el chino unas plantillas de 75 céntimos.

Lo cuento porque me aburro:



Hoy hemos tenido un juicio con una señora que nos intentó robar unas plantillas de 75 céntimos



¿Por qué?

Por gilipollas



Dentro hilo — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Mi jefe no es el típico chino cabron, es más, es majísimo y super buena persona.

Pero si le tocas los cojones mucho, pues le jode — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La jueza deja visto para sentencia, el viernes os cuento.



Y esa es la historia de la señora choriza caradura. Hala, que ya me toca salir — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Pues el juicio fue hoy — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Cabrones estoy currando voy todo lo rápido que puedo ok — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Esta señora es una señora que cada vez que viene, roba. Por sistema. Y esta vez, delante de mi jefe, abre unas plantillas, se mete las dos en el zapato derecho y esconde el envoltorio — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Mi jefe le dice que qué hace y ella que nada. Le enseña el envoltorio y le dice: y esto dónde está?

"Eso digo yo, por qué tenéis eso vacío ahí" — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Al chino se le hinchan los huevos y dice que va a llamar a la policía, la china gurguta en su idioma algo y lo confirma: señora, lo tengo grabado y voy a llamar a la policía

"Eso, llama, llama si tienes valor" — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Pos llama — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

"tú te crees que puedes llamar a la policía por... Qué? Un euro??" — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Llega la policía, le toman declaración cada uno a uno de ellos, el chino dice que la señora aún tiene las plantillas puestas:

-señora, me deja ver su zapato?

-estas son mías del año pasado

-señora estas plantillas están nuevas

-porque estos zapatos los pongo poco — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La señora niega la mayor. Un policía ve el vídeo y le dice que se ve como las pone

-No, se ve como las pruebo, yo quiero unas de aloe vera pic.twitter.com/kkRpJQDP9Q — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

El policía le pregunta a mi jefe si quiere interponer denuncia, y este le dice que no, que quiere que le pida perdón, y entonces la señora espeta:



SI NO ME DENUNCIA EL LO VOY A DENUNCIAR YO POR ACOSO — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y el policía, que ya se iba le casca:



Se acabó. La denuncio yo de oficio por caradura. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y abren diligencias. La señora sigue poniéndose chula y le pide el teléfono a mi jefe. El policía que no tenga tanta cara encima que le roba pedirle un teléfono. Me lo pide a mí que le digo: si pa quedarme sin él. Se lo pide a una clienta. Llama al marido. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

El policía "señora, deme el DNI"

La señora "yo me voy a dar una vuelta que me siento mal"

-Señora usted no se puede ir

-A mí no me puede retener nadie

-Señora, soy la autoridad.

-Por 75 céntimos no me pueden detener

-Por resistirse a identificarse sí

-Tengo derecho a una llamada — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

-MUCHA TELE VE USTED, SEÑORA — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y tras tomarle los datos le dicen que se puede ir. Pero que no, que ella no se va porque a ella se le murió una hija y está muy mal.

El policía que señora no mezcle, qué tendrá que ver



QUE SI ME ESTÁ VIENDO DESDE EL CIELO ESTARÁ DISGUSTADA — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y llega el marido al grito de QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Y el marido, señalando al chino



ESTO NO SE VA A QUEDAR ASÍ. TENDRÁS CONTRAPARTIDA — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Señor: nono. Sólo digo que yo también le quiero denunciar a él



Policía: es que precisamente por eso estoy YO cursando la denuncia de oficio



Señora: ÉL ME INSULTO Y ME GRITO Y SE RIO DE MI



Policía: SEÑORA NO INVENTE



Marido: bueno, vamos a hablar — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Policía: tienen ustedes juicio el miércoles 23 a las 9



Señor: VOY A LLEVAR MIS MEJORES ABOGADOS



policía: es un juicio por hurto de 75 céntimos, no hacen falta abogados



Señor: PERO LOS VOY A LLEVAR. ESTO NO SE QUEDA ASÍ. NO TIENEN PRUEBAS — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

Policía: en realidad tenemos el vídeo, el vídeo de cómo le retiramos las plantillas a la señora, 6 testigos, y nuestra declaración



Señor: a ver, vamos a hablar



Policía 2: BUENO SE ACABÓ, ES QUE ME ESTÁN HACIENDO PASAR POR GILIPOLLAS YA. A JUICIO Y SE ACABÓ. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018

La señora declaró que ella estaba probandose una plantilla y mi jefe la atacó a gritos. — Andrea (@MenendezFaya) 23 de mayo de 2018