Una noticia falsa lanzada con la imagen de una actriz porno se vuelve viral

Un vecino de Cáceres lanzó este sábado un tuit: «Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no verás la noticia en ningún medio de comunicación». Para acompañar el texto subió la imagen de una joven. El mensaje lanzado por el Peryim se hizo viral.

Peor poco tiempo después se desveló que se trataba de una broma. El perfil Maldito Bulo lo advertía: «A ver. No. Esta chica no es Montaña García, ni ha ganado unas Olimpiadas de Química. Es Mia Khalifa, una actriz porno. Es una broma que se está viralizando como real».

Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación. pic.twitter.com/V8nnwQ1pNv — Peryim (@jpergim) 26 de mayo de 2018

La escritora Marta Robles y la periodista Pepa Bueno incluso habían retuiteado la noticia falsa.