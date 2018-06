La primera vez que una madre de 45 años vio llover

Un precioso hilo de Twitter, muy difundido entre los usuarios y también por parte de varios medios de comunicación de ámbito nacional en los últimos días, explica la historia de una madre a la que un infarto cerebral le robó los recuerdos y le cambió la vida.

Rafa de la Rosa es el autor de una narración en Twitter que a muchos les ha puesto los pelos como escarpias y con el que se han derramado lágrimas como puños.

«Cuando le dio el ictus, mi madre perdió, aparte de la movilidad de toda la parte derecha, el habla y gran parte de sus recuerdos. Que tu madre no sea capaz de reconocerte es un varapalo, pero eso es aparte», empieza explicando este biólogo de 24 años, que compagina el trabajo de su tesis doctoral sobre neurobiología con la escritura de relatos y novelas de fantasía con toques de terror.

Ayer, hablando con mi madre me contó la primera vez que ella vio llover. [NOTA: mi madre sufrió un infarto cerebral hace 9 años y olvidó casi todo] ????️Os lo voy a contar porque me pareció PRECIOSO????️ pic.twitter.com/kyniOjnpoM

En ese tiempo, recuperó una pequeña parte de los recuerdos y se emocionaba mucho cuando tenía flashes de mí o de mi hermana antes del ictus ("yo cuando tu hermana y tú nacisteis lo primero que hice fue contaros los dedos porque tenía miedo de que os faltara uno. ME HE ACORDADO").

Así que ayer, me preguntó si estaba lloviendo en Bilbao y yo le dije que hoy no. Y surgió el tema de cómo ella vio llover por primera vez en una sesión con la logopeda.

Mi madre responde que sí, pero que no sabe qué ocurre fuera, que si es que están limpiando y la logopeda le dice que no. "Entonces, ¿qué es lo que cae?", le preguntó mi madre.

La logopeda asustada pensando que mi madre estaba teniendo problemas de visión o algo, porque no sabía de qué hablaba. (porque, claro, la logopeda no veía nada inusual caer como para que alguien le preguntase)

Mi madre, con 45 años, estaba viendo llover por primera vez.

Y se lo estaba pasando en grande.

Y me parece algo tan precioso, que ella recuerda de forma tan bonita y que me emocionó tanto ayer cuando me lo contó, que no podía guardármelo para mí solo.