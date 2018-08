El actor Ben Affleck, pillado de nuevo en estado ebrio

El actor estadounidense Ben Affleck ha ingresado de nuevo en un centro de rehabilitación para intentar poner punto final a sus problemas con el alcohol. El actor ya se ha sometido a dos tratamientos de desintoxicación, el último hace menos de un año, para alejarse de su adicción a la bebida.

Affleck ha estado acompañado en todo momento por su ex mujer, la también actriz Jennifer Garner, con quien mantiene una relación cercana pese a estar divorciados hace poco menos de un año. Ella ha sido quien ha llevado en coche al actor al centro de desintoxicación donde ha ingresado hace unos días.

