«Estoy muy arrepentida de haber dejado a mi perra ‘Laika’ en esa clínica veterinaria»

Laika es una perra ratonera de tres años que sufre leishmaniosis. Estuvo tres días ingresada el pasado marzo en la clínica veterinaria de Palma que investiga la Guardia Civil por maltrato animal y estafa. La dueña de la perra se alertó cuando leyó la noticia de la inspección de la clínica, situada en la calle Jesús. «Estoy arrepentida de haberla dejado allí. No por el dinero, que se recupera, sino por las sospechas de maltrato animal», cuenta la mujer. Ella pagó 350 euros por un tratamiento contra la leishmaniosis.

«No tengo dudas de que fue maltratada. No quería ni jugar con su pelota, que es lo que más le gusta». La dueña de Laika y su hijo recuerdan el comportamiento del animal. «Llegó a casa y estuvo días sin moverse. No comía ni bebía. No jugaba. Estaba muy apagada. Cuando la intentábamos acariciar daba alaridos de miedo, como si la fuéramos a pegar. Llamé dos veces al veterinario y me dijo que no me preocupara, que estaba así por la medicación». Las condiciones del local llamaron la atención de la mujer. «Estaba sucio y desordenado, olía a pintura. Me dijo que se estaban mudando».

El veterinario insistió en que la perra necesitaba análisis y revisiones. «Me extrañó que las revisiones posteriores me las quisiera cobrar. Me exigía análisis porque eran importantes. Lo que quería era sacarme el dinero y no volví a llevarla más», opina la dueña de Laika. La perra mejoró con el paso del tiempo.

La asociación de Empresarios Veterinarios de Balears (Emvetib) anima al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a investigar más casos de sufrimiento animal como el detectado, el pasado miércoles, en la clínica de la calle Jesús de Palma.