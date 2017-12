Cinco mujeres más acusan a Dustin Hoffman de abuso sexual

Cinco mujeres acusaron este jueves de diferentes casos de abusos y agresiones sexuales al actor Dustin Hoffman, que en las últimas semanas ya había sido denunciado públicamente por otras tres mujeres por supuestos episodios similares.

Los medios especializados Variety y The Hollywood Reporter detallaron las nuevas revelaciones en contra de Hoffman, quien a través de su abogado Mark A. Neubauer dijo que estas acusaciones son «falsedades difamatorias».

Cori Thomas, que tenía 16 años en 1980 cuando quería ser actriz y era compañera de una hija del actor, aseguró que Hoffman se desnudó frente a ella en la habitación de un hotel y, entre diversas insinuaciones sexuales, le pidió que le hiciera un masaje en los pies.

«No sabía qué hacer en esas circunstancias (...). No sabía que podía decir no, así que lo hice. Y él seguía diciéndome: 'Estoy desnudo. ¿Quieres ver?'», afirmó Thomas.

Por su parte, Melissa Kester denunció que el actor metió sus dedos bajo los pantalones de ella durante una sesión de grabación para la película «Ishtar» (1987).

Kester dijo que, tras abandonar el lugar, se fue al baño a llorar: «Pensé: 'Oh, dios mío'. Me sentía como si hubiera sido violada. No hubo ningún aviso. No sabía que haría eso».

Otra mujer, que hablo bajo condición de anonimato, afirmó que el intérprete abusó de ella en un coche también durante la producción de «Ishtar».

Por su parte, una joven que en 1975 tenía 21 años y trabajaba como guía turística en Washington, aseguró que, tras pasar una tarde con el actor, Hoffman dijo que ella no se iría a casa sin que tuvieran sexo, por lo que se vio obligada a practicarle una felación.

Pauline, que omitió su apellido, afirmó que en 1973 el actor se masturbó y eyaculó delante de ella cuando era una adolescente de 15 años.

Estas nuevas acusaciones en contra de Hoffman se unen a las de Kathryn Rossetter, Anna Graham Hunter y Wendy Riss Gatsiounis, que ya habían denunciado públicamente presuntas agresiones sexuales por parte del actor.

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Kevin Spacey y Louis C.K. y cineastas como Bryan Singer, Brett Ratner y James Toback.