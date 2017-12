Un niño jugando con un horno habría causado el incendio del edificio en el Bronx

Un niño jugando con un horno podría haber provocado el incendio en un edificio de viviendas de Nueva York en el que murieron 12 personas, incluyendo a cuatro menores de edad, según ha dicho el alcalde de la ciudad, Bill De Blasio.

«Lo que creemos en este punto es que desafortunadamente se produjo por un accidente; un niño pequeño jugando con un horno en el primer piso del edificio», ha informado de Blasio en una entrevista con la radio WNYC.

Al menos doce personas han muerto y cuatro han resultado heridas graves en el incendio, que se declaró la tarde del jueves en el primer piso de un edificio de ladrillos en el distrito del Bronx, y se propagó rápidamente. Uno de los fallecidos aún no ha sido identificado.

El inmueble no cumplía con al menos seis normas de seguridad contra incendios, según los registros de la ciudad, pero aún no se sabe si alguno de estos factores podría haber evitado la tragedia. «Hasta el momento no parece que hubiera algo problemático respecto al edificio o las medidas de seguridad en el edificio», ha comentado De Blasio.

Ha sido el incendio más mortal en la ciudad desde que un pirómano quemó un club nocturno en el Bronx en 1990, matando a 87 personas dentro del recinto, que no tenía salidas de incendio, alarmas ni rociadores de agua, según informó el diario 'New York Times'.

Posteriormente, en 2007, diez personas, originarias de Malí e incluyendo nueve niños, murieron cuando un calefactor desató un incendio en un edificio también en el Bronx.