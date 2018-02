La madre buscada por secuestrar a su hija en Pollença aparece en la televisión polaca

Vuelco en el caso de Olivia Encinas, la niña de Pollença secuestrada por su madre polaca. Tras varios años en busca y captura, Katarzyna Hlond, la progenitora, ha aparecido en un programa de la cadena pública de su país y ha asegurado que Alberto Encinas, su exmarido, la maltrató.

La mujer fue entrevistada con una peluca, para despitar sobre su actual aspecto, en la casa de sus padres en Polonia. Reconoció que llevaba «cinco años ocultándose» de la Justicia y añadió que le ayuda «mucha gente» para poder vivir como prófuga.

Katarzyna contó que su exesposo mallorquín, al principio de su relación, era «muy divertido. Viajábamos, íbamos a ver a su familia al sur de España, lo pasábamos muy bien. Yo trabajaba como asistente y traductora porque los españoles no hablan idiomas, así que yo atendía a los clientes en varias empresas». El padre de Katarzyna, que también fue entrevistado, apuntó que «mi hija mantenía toda la casa y Alberto apenas traía dinero a casa». La familia polaca denunció que los españoles «se parecen mucho a los árabes» en el sentido de que no respetan a la mujer y Katarzyna fue más allá y denunció que su exmarido llegó a maltratarla: «Me pegó, pero no hubo testigos, así que esos cargos fueron desestimados». En el plató del programa fue invitada una senadora polaca llamada Lidia Staron, que se ofreció a mediar para revisar la custodia de Olivia, que tiene el padre. También fue entrevistado el detective que contrató Alberto y que en lugar de ayudarle le estafó.

«Mentiras»

Alberto Encinas se mostró afectado «por la cantidad de mentiras que ha vertido mi exmujer» y rechazó sus acusaciones: «Todo son mentiras y engaños para no dar la cara y quedarse con Olivia. Lo más fácil es inventar lo de los malos tratos, pero realmente no voy a entrar a desmentir punto por punto lo que dice porque sería entrar en su juego. Lo que quiero, lo que es realmente importante para mí, es recuperar a mi hija». Encinas también lamentó la imagen «que se dio de España en ese programa de la televisión».