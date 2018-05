La madre del tripulante del velero 'Virgen del Mar II': «Me han devuelto ustedes la vida y la esperanza»

«Soy la madre del tripulante del velero ‘Virgen del Mar II’ que fue localizado el pasado lunes por la tarde en el mar de Argelia. No tengo palabras suficientes para agradecer al CECORVIGMAR de la Guardia Civil y a Salvamento Marítimo, así como al Servicio Nacional de Guarda Costa argelino, los esfuerzos que realizaron para localizar a mi hijo sano y salvo y llevarlo de regreso a su hogar familiar, en Mallorca». La madre de Joan, el tripulante que estuvo cinco días desaparecido, ha escrito una conmovedora carta destacando la profesionalidad de los equipos de emergencia que buscaron el barco.

«Estos han sido días especialmente duros para mí y para toda mi familia. No pueden imaginarse la felicidad que nos invadió a todos cuando supimos que podríamos recuperarle y que los temores que albergábamos sobre su estado de salud finalmente no se han hecho realidad. Como madre, me han devuelto ustedes la vida y la esperanza, y por muy larga que fuera esta carta nunca lo sería lo bastante para expresarles la profunda gratitud que les debo y que les debemos todos quienes hemos compartido horas y días de zozobra a causa de la desaparición de una persona que tanto queremos».

Para la familia del dueño del velero «este sentimiento de gratitud se entremezcla también con un sentimiento de orgullo. Orgullo por contar, como ciudadana, con unos profesionales como ustedes, cuyo trabajo, abnegado y constante, debería ser reconocido públicamente mucho más a menudo». Tras reiterar su eterno agradecimiento a la Benemérita y a Salvamento Marítimo, la progenitora concluye que «ahora tenemos la oportunidad de pasar página y olvidar este triste incidente con la alegría de que haya tenido un final feliz».