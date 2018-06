«Nueve años viviendo en una chabola con cuatro niños y ahora quieren echarnos a la calle»

María tiene 36 años y vive con sus tres hijos menores de 17, 16 y 11 años. Además, nuestra protagonista también tiene la custodia de un nieto de tan sólo nueve meses. Todos ellos, viven en una chabola de madera en medio de la finca de Son Bordoy, en Palma.

«He pedido en varias ocasiones una vivienda social al Ibavi, pero dicen que la lista es interminable. Llevo más de nueve años viviendo entre tablas con cuatro menores y ahora quieren echarnos», apunta María.

El programa Ley y Orden, emitido por Canal 4 Radio y Ultimahora.es recogió el testimonio de una madre desesperada. «Yo cobro unos 670 euros y no quiero que me regalen nada. Estoy dispuesta a pagar un alquiler social. Quiero que mis hijos puedan disfrutar de una vivienda digna. Es muy duro escuchar como a tu hijo de once años los otros niños le dicen en el parque de El Molinar que es un chabolista de mierda», relata María con lágrimas en los ojos.

La situación se complica por momentos. La venta de la finca de Son Bordoy provocará que los chabolistas tengan que perder sus casas. «No sabemos que pasará con nosotros. Mis hijos y yo no nos iremos, tendrán que venir a sacarnos. Llevo nueve años empadronada en la chabola y en la finca», concluye.