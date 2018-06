La tía del joven desaparecido en Can Pere Antoni: «Los amigos dicen que les gritaba y que no pudieron ayudarle»

Los familiares del joven desaparecido este miércoles en la playa de Can Pere Antoni, en Palma, están desolados. A Kevin, de 22 años, se le perdió la pista en el mar y desde entonces los equipos de emergencias trabajan en su búsqueda. Su tía, Maite, denunció este miércoles su desaparición ante la Policía Nacional, ya que se da la circunstancia de que la madre del chico se encontraba fuera de Mallorca.

Maite, muy emocionada, mantiene «la esperanza de que aparezca con vida», porque no tiene claro qué pudo pasar realmente con su sobrino. «Contactamos con algunos amigos suyos, pero me dijeron que no lo habían visto. Ya por la noche cuando fui a presentar la denuncia en la policía, me encontré allí a uno de ellos que iba a declarar. Me dijo que sí se encontraba con él en la playa. Que Kevin le gritaba y que lo sentía mucho pero no había podido hacer nada».

«Kevin es un chico bueno, sano, deportista, no tenía vicios. Dicen que estaba borracho y por eso se ahogó. No lo sé, me extraña», comenta su tía. El chico es de Colombia y vive en Palma con su madre desde hace un año.

La madre de este joven desaparecido se encontraba en la Península y ahora vuela para Palma. Ante la ausencia de su madre, su tía estaba muy pendiente de Kevin. «Fui a verle a su casa a las 13.30 pero no estaba. Me extrañó pero no quise llamarle para no estar muy encima de él. Tenía allí la maleta de deporte preparada. A las siete le llamé pero no me contestó. Era muy raro. Alrededor de las 21.00 me llamó mi hija y me dijo 'Mamá, a Kevin le ha pasado algo. Me han dicho por Instagram que mi primo se ha ahogado'. Inmediatamente nos fuimos a la policía», sostiene.

Los GEAS de la Guardia Civil y miembros de Salvamento Marítimo han continuado este jueves rastreando la zona en busca del joven.