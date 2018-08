Cuatro jóvenes agreden a un chico al salir de una sala de conciertos en Palma

«Estaba aburrido y decidí volver a casa. Me puse los auriculares y comencé a andar de camino al coche. De repente, un chico me dio una fuerte patada en la cara y me dijo: ‘Más te vale correr’». Un joven de 19 años sufrió una paliza en la madrugada del pasado viernes cuando regresaba a su domicilio después de divertirse con sus amigos en una sala de conciertos del polígono de Son Castelló, en Palma.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3.00 horas en una calle cerca del local. El chico fue sorprendido por cuatro muchachos que se abalanzaron sobre él y le golpearon sin motivo.

«Me rompieron algunos dientes, la nariz y el pómulo. Yo no entendía nada. No les había visto en mi vida. Empecé a pedir ayuda a gente que pasaba por allí, pero nadie me hizo caso. Me escondí y llamé a la policía», contó el joven este viernes en una conversación telefónica con Última Hora.

Minutos después de la paliza, los cuatro sospechosos huyeron al escuchar las sirenas de los servicios de emergencia.

Lesiones

Rápidamente, el herido fue auxiliado por el personal sanitario del 061 y una ambulancia lo trasladó al hospital de Son Espases (Palma), donde fue atendido de urgencia. El chico tuvo que pasar la noche en el centro hospitalario debido a la cantidad de heridas que tenía en el rostro.

La policía ha identificado a cuatro sospechosos, pero la víctima aún no ha podido confirmar si fueron los autores de la agresión. El joven pide colaboración ciudadana para localizar a los cuatro atacantes.