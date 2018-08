Dramático llamamiento de la mujer atropellada en Establiments por un coche que se dio a la fuga

Ana Belén Hinojosa Holgado no olvidará esta fecha, el 23 de agosto de 2018. Circulaba en la moto de Correos que conduce para realizar sus labores de cartera cuando, a la altura del número 58 de la carretera de Esporles, a su paso por Establiments, un vehículo la embistió, dejándola tirada en el suelo y dándose a la fuga.

Ana Belén está desde entonces ingresada, a la espera de poder ser intervenida de la doble fractura de tibia y de la de peroné que presenta.

Este domingo ha difundido a través de Facebook un vídeo en el que solicita la colaboración ciudadana para localizar al conductor del coche que la atropelló, algo que también hizo en su momento la Policía Local.

«Yo no sé si se despistó, se iba con el móvil, si había fumado algo... no lo sé; pero me embistió por detrás, dejándome tirada en el suelo, yo le grité que parara...», explica Ana Belén, quien añade: «Quiero ver la cara de esa persona, que por lo menos me dé una explicación o me pida una disculpa porque me ha destrozado la pierna y quizá me ha destrozado la vida».

❗️Solicitamos colaboración para localizar al conductor de un turismo, Ford color gris, que ha atropellado a una trabajadora de Correos (herida grave), ctra. Esporles, 58, 13:00 h, y se ha dado a la fuga. Info al 092 o por privado en RRSS. pic.twitter.com/3uHuE8hnRf — Policia de Palma (@policiadepalma) 23 de agosto de 2018

El conductor del coche que atropelló a Ana Belén iba a bordo de un Ford Fiesta gris plata, con L de prácticas, modelo antiguo, que debe presentar un golpe en la parte derecha, pérdida del retrovisor derecho y manchas amarillas procedentes de la moto de Correos de Ana Belén.