Libre el conductor que huyó tras atropellar a un guardia civil en Alcúdia

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de Palma decretó este viernes la puesta en libertad de G.L.P., el conductor que mató a un guardia civil en Alcúdia en 2009 y que se encontraba preso en la cárcel de Soto del Real por huir de la Justicia. El acusado, de nacionalidad cubana, fue localizado y arrestado en Miami a finales de 2017. Desde entonces, y una vez extraditado a España, estaba privado de libertad.

Este viernes se celebró una vista a prevención, donde la defensa y la Fiscalía pidieron la puesta el libertad del imputado, mientras que la acusación reclamó que continuara entre rejas a la espera de ser juzgado. El letrado del acusado defendió la excarcelación de su cliente apoyándose en que no hay riesgo de fuga. El abogado explicó, y luego el procesado ratificó a través de videoconferencia, que G.L.P. tiene amigos en Palma dispuestos a acogerle en casa y a darle trabajo. Asimismo puso de manifiesto el agravio comparativo en delitos similares en los que los acusados han quedado el libertad pocos días después de los hechos. También subrayó que en su momento ya se hizo efectivo el pago por responsabilidad civil. La representante de la Fiscalía no se opuso a las medidas solicitadas por la defensa pero exigió la entrega del pasaporte del acusado para evitar otra fuga. La acusación particular se opuso frontalmente a la medida por la huida reciente del imputado. Con todo ello la vista por un delito de homicidio por imprudencia grave se acordó para el próximo 29 de octubre a las 9.30 horas.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron en Alcúdia en 2009 y el acusado, según recoge la Fiscalía, arrolló al guardia civil «con la más absoluta» negligencia.