El Atlético Baleares fija sus prioridades para el mercado de invierno

A nadie se le escapa de que el Atlético Baleares acudirá al próximo mercado de invierno para intentar revertir la situación actual del equipo. Instalado en puestos de promoción de descenso a falta de una jornada para finalizar la primera vuelta, la dirección deportiva del club blanquiazul encabezada por Patrick Messow trabaja en la incorporación de dos delanteros, un futbolista de banda y un mediapunta como objetivos prioritarios.



El escaso balance anotador hasta el momento del ATB (15 tantos anotados en 18 jornadas) hace inevitable reforzar la nómina de delanteros del plantel. Horacio Melgarejo solo cuenta en la actualidad con Gerard Oliva y Álvaro Sánchez después de la baja por lesión de Rodri. La intención del club blanquiazul es aumentar el potencial ofensivo con otros dos atacantes. Uno de ellos es un viejo conocido como Rubén Jurado, por el que se mantiene el interés a pesar de las dificultades que entraña su incorporación, ya que tiene contrato con su club, el Arka Gdynia de la máxima categoría polaca, que no parece muy por la labor de dejarle marchar en enero.



Extremos

Otro de los lugares a reforzar es el de los extremos. La salida de Óscar Rico limita la lista de futbolistas de banda en ataque a Julio Delgado, Kike López y Nacho Heras, aunque este último parece haber perdido el carácter de ‘jugador número 12’ tras la marcha de De la Morena, ya que Melgarejo tiró de Marcel el domingo para actuar en en esa posición. Por todo ello se rastrea el mercado para incoporar a un extremo que pueda actuar por los dos costados.

Donde también ha puesto el foco la dirección deportiva es en la mediapunta, posición huérfana a día de hoy. El técnico blanquiazul desde su llegada utiliza en ese lugar a Kike López, que si bien no ha desentonado ha evidenciado que no es su hábitat natural. Quedan dos semanas para que abra el mercado y el Atlètic Balears tiene claro lo que necesita. No puede volver a errar en invierno.