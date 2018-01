Vallori apuesta por un «cambio de actitud» para salir de la crisis

Guillem Vallori no oculta su decepción por cómo está yendo la temporada del Atlético Baleares. No lo oculta ni tampoco huye de hacer autocrítica. «No solo el entrenador tendría que esta cuestionado, deberíamos estarlo todos los jugadores. Tenemos que cambiar la actitud para revertir la situación», ha dicho.

El central reconoce que la primera vuelta del equipo no ha sido la esperada. «Ha sido muy mala, por no decir otra cosa», ha declarado, a la vez que ha confesado que el equipo ante el Villarreal B no estuvo a la altura: «El primer partido contra el Villarreal sabíamos que era complicado pero los goles de ellos fueron por despistes nuestros».

Sobre el futuro más inmediato Vallori lo tiene claro. «El domingo nos enfrentamos a un equipo de nuestra liga como el Formentera. Hay que ganar sí o sí», ha comentado.

El tema de los fichajes de invierno no preocupa demasiado al mallorquín y se limita a confiar en el criterio de la dirección deportiva. «Cada uno es libre de opinar lo que nos puede faltar. Jugadores tenemos en todas las líneas. Lo que venga el club lo aceptaremos y si el club lo ve así es porque cree que lo necesitamos», ha explicado el veterano defensa.