Horacio Melgarejo: «Iremos a Son Moix con el corazón y la sangre de Son Gotleu»

Horacio Melgarejo es optimista de cara al derbi del domingo. No lo puede disimular. En la rueda de prensa conjunta que han dado esta mañana los dos entrenadores y los capitanes en la sede de BetPoint en Porto Pí, el técnico argentino tiene claro lo que va a ocurrir sobre el césped del Son Moix. «Los balearicos que vayan al campo van a disfrutar» ha asegurado.

Sobre cómo jugará su equipo no duda en afirmar que «lo esperamos con muchas ganas y sacaremos el corazón y esa sangre de Son Gotleu», ha comentado Melgarejo.

El preparador blanquiazul no cree en las dinámicas ni en la tabla en un partido como estos. «La clasificación y que vengamos de victoria y ellos de derrota no va contar, no tiene nada que ver», ha explicado.

Vicente Moreno

Por su parte, el técnico bermellón, Vicente Moreno, ha ido más cauto a la hora de hablar del derbi. El valenciano no quiere saber nada de pronósticos y apuesta «cualquier resultado que dé ganador al Mallorca».

En lo que sí coincide con su homólogo blanquiazul es restar importancia a cómo llegan los equipos. «En un partido como el del domingo no vale de nada la clasificación ni las dinámicas», ha asegurado Moreno.

Referente al último fichaje bermellón, Aridai Cabrera, ha confirmado que está listo para jugar el domingo pero ha evitado confirmar que salga de inicio.