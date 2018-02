Manix Mandiola: «Hay más nivel del que esperaba»

Es la última bala del Atlético Baleares para escapar del fango. Con cerca de 400 batallas a sus espaldas, Javier Manix Mandiola Alberdi (Éibar, 1958) apuesta por un discurso sencillo, humilde y directo. Lejos de cargar de presión al grupo, el técnico vasco apuesta por la cautela y confía en la salvación. Entre manteles analizó en Ultima Hora Esports-Canal4 Radio la situación de un ATB que el domingo juega otra final en Olot.

—Apenas lleva diez días en la Isla, pero la adaptación debe ser rápida. No queda más remedio por la situación del equipo

—Sí, pero las prisas no son buenas consejeras. Las cosas hay que relativizarlas. Dentro de la necesidad, la urgencia y el poco tiempo que hay para maniobrar, hay que tomárselo con calma y desdramatizar. Hay que ganar el domingo e iremos a por la victoria. Pero si no es en Olot, pues será al siguiente.

—La situación no es nueva para usted, que ya ha estado en mil batallas.

—Por suerte o por desgracia he estado en equipos que o bien luchaban por ascender o por evitar el descenso. Tengo dos ascensos pero he estado en varios playoffs para subir. Siempre me ha tocado vivir en situaciones límite y pasar por situaciones complicadas nos hace pensar más rápido.

—Jabo Irureta le dirigió en el Sestao con compañeros como Valverde o Mendilibar.

—Sí, coincidí con ellos y con Aspiazu, segundo de Mendi en el Eibar. Como jugador era bueno para Segunda B, pero algo justito para Segunda. Y como entrenador también he dirigido más en la categoría de bronce. La carrera ha sido más o menos pareja.

—¿Hay jugadores cuyo límite es la Segunda B?

—Como todos tenemos nuestro techo. Hay velocistas que no hay manera de que bajen de los diez segundos y en el fútbol pasa un poco lo mismo. Hay futbolistas en Segunda B con algunas condiciones para jugar en Primera, pero no tienen todas. Hay gente con talento o físico, pero para hacer carrera al más alto nivel necesitas un poco de todo.

—¿Y entrenadores? Porque usted ha dirigido en Segunda B y A, pero no en Primera.

—Eso es para elegidos, aunque a todo el mundo se nos presenta alguna vez la oportunidad. Recuerdo en la temporada 2004-05 nosotros (dirigía al Real Unión de Irún) eliminamos al Rayo y el Lorca de Emery al Hércules. Nos enfrentamos en la última ronda. Ganamos en Lorca 1-2, pero vino Emery a Irún, venció 1-2 y en la prórroga nos eliminó con uno menos. Mira la carrera de Emery, que ayer (por el miércoles) dirigía al PSG en el Bernabéu… Es el punto de suerte que tienes que tener de forma puntual, porque después ha demostrado que no es cuestión de suerte. Toda su carrera ha sido llena de éxitos. Entrenar en Primera es para los privilegiados.

—Usted es un entrenador que apuesta por hacer del fútbol un deporte fácil, sin complicarse la vida.

—Considero que complicar las cosas y dar demasiada información a un colectivo es muy complicado. El fútbol es como la vida misma y hay que tomárselo con relativa tranquilidad. La gente habla de carácter como de mal carácter. Yo no lo veo así. Carácter no es sacar el látigo. Si a un jugador no soy capaz de convencerle de algo, dificilmente voy a sacarle rendimiento.

—¿Cómo era como jugador?

—Un delantero rematador. Sin más. Ya me gustaría tener a uno como yo en el equipo, aunque sea solo para esa faceta.

—¿Le preocupa que entre la ansiedad, el miedo o la incertidumbre en el equipo?

—Sí, pero yo pensaba que había más ansiedad y que el problema era mayor. Hay futbolistas dentro del vestuario con una edad y una veteranía que se toma la situación con relativa calma. La gente no se ha vuelto loca. Pensé que tendría más trabajo psicológico que otra cosa. Igual el entorno está más nervioso que el propio equipo.

—Hace números para fijar la salvación porque el equipo debe hacer un final casi perfecto para lograr la permanencia

—No hay casi margen de error, pero nosotros pensamos en el partido a partido y no es porque lo haya dicho el Cholo porque es más viejo que la orilla del río. A mí solo me preocupa este domingo. Si ganamos al Olot igual estamos fuera del descenso, que ya es mucho decir. Solo nos vale eso. Y si no ganamos esta semana, ganaremos la siguiente. O la otra. Hay que sumar una serie de puntos y dejar a cuatro o cinco equipos por detrás. Ese es nuestro objetivo.

—Que el Elche empate en el descuento en su estreno debió ser un chasco...

—En otro contexto el empate ante el Elche podía ser incluso firmable. Pero com la necesidad que tenemos, parece que hay que ganar a todo el mundo. Apenas pasamos apuros. No nos crearon casi ocasiones, pero tuvieron a Nino, que es determinante en esta categoría. Si conseguimos mantener esta intensidad contra cualquier otro equipo, el resultado será otro. Porque podemos tutear y competir casi con cualquier rival de la categoría.

—¿Hay mimbres para salir de esta situación?

—Me ha sorprendido el equipo. Los jugadores tienen más nivel del que yo esperaba. El año pasado fuí al Burgos, que era último, y el nivel era bastante pero. Hay muchos jugadores de un nivel de playoff, pero se entró en una mala dinámica y todo el mundo busca un culpable. Si no consigo salvar esto, me voy a sentir un fracasado. Tengo conocimientos suficientes que me hace ser esperanzador.

—Ha comentado antes que ha detectado más ansiedad en el entorno que en el propio vestuario

—Sí porque hay futbolistas que se toman la situación con naturalidad y no percibo esa ansiedad ni ese mal rollo en el vestuario del que se hablaba. Creen que podemos sacarlo, aunque son conscientes de las dificultades. El sufrimiento va a ser hasta el final.

—¿Qué intangibles le ha transmitido la plantilla para pensar que se puede salvar?

—Sobre todo el nivel de algunos jugadores y el buen ambiente del vestuario. Pensé que algunos veteranos estaban aquí impuestos por el gobierno (bromea) pero en absoluto. Su rendimiento y actitud es buena y no están aquí para figurar.

—¿Cómo valora el nivel del Grupo III, que usted apenas conocía?

—En los últimos meses he visto bastantes partidos porque he ido a ver al Ebro y al Deportivo Aragón. Quizás haya más nivel futbolístico que en el Grupo Norte, pero los equipos vascos sonmuy competitivos. Cada grupo tiene su filosofía, pero vale todo y lo que hay que hacer es optimizar la herramienta. El equipo compitió el otro día y demostró que si no compite es porque no quiere. Ser buen futbolisdta es una cosa, pero ser competidor es más complejo.

—Es un técnico con personalidad porque el primer día sentó a Malik, un jugador con un peso específico notable en la caseta. Además se vio a un equipo ordenado.

—Es que no entiendo el fútbol de otra manera y sobre todo cuando somos un equipo humilde. Si no eres solidario en esta categoría, estás muerto. Y nuestro gran valor ahora mismo es estar juntos. Si no vamos juntos va a ser complicado.

—La plantilla está descompensada y faltan efectivos arriba...

—Lo asumo, pero mis jugadores son los mejores que tengo. A todo el mundo nos gustaría tener algo de más nivel, pero no es así. Tenemos lo que tenemos y debemos optimizar al máximo nuestros recursos.

—El club todavía dispone de fichas libres para poder reforzar la plantilla.

—Está trabajando en ello pero me parece muy complicado firmar a un futbolista libre que no hayan sondeado equipos de la parte alta y que quiera venir al Atlètic. Las posibilidades de mejora del club son enormes, pero los jugadores son reticentes a la hora de ir a equipos situados en la zona baja. Creo que algo va a llegar y tengo la sensación de que nos va a dar mucho.

—Volviendo a la situación deportiva, el partido del domingo en Olot es capital. ¿Usted comparte esa percepción?

—Muy importante. Sin más. Tan importante como el siguiente. No voy a tratar de meter presión al equipo. Esta semana vamos a intentar competir bien. Como mínimo tenemos el nivel del Olot y si ponemos la intensidad del otro día, estaremos cerca de la victoria. Nosotros iremos allí a ganar porque es lo que queremos.

—¿Qué opinión tiene de Ingo Volckmann, el propietario del club?

—No conozco al propietario. Creo que está fuera. Y con Messow bien. Me ha traído para hacer un trabajo. Yo conozco bien al Eibar y el club tiene un nivel de Primera División.

—¿Qué opina sobre la temporada que está realizando Vicente Moreno en el Mallorca?

—Moreno es un entrenador que ha hecho las cosas bien en el Nàstic, con un buen recorrido en el fútbol y no me sorprende la temporada que está realizando. Está en un buen club, tiene grandes jugadores y el Mallorca está ahí arriba por méritos propios. Tuve a Lago Junior en el Eibar cuando tenía 20... o 28 años. (bromea)