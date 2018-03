Ingo Volckmann cree en la permanencia del Atlético Baleares

Ingo Volckmann, propietario del Atlético Baleares, ha ratificado su compromiso con el club y ha expresado su fe en la permanencia del equipo, anclado en puestos de descenso desde hace varias jornadas.

En una multitudinaria rueda de prensa, el 'jefe' del ATB se ha mostrado crítico con el rendimiento de los futbolistas y ha mostrado también su confianza en el trabajo de Patrick Messow, director deportivo de la entidad.

«Es uno de los responsables de lo que está pasando (en referencia al DD), pero yo también lo soy, al igual que todos los que tomamos decisiones. Cualquiera que toma decisiones puede equivocarse, pero yo creo que tenemos un buen equipo».

Ingo Volckman también manifestó su intención de seguir desarrollando el proyecto del Estadi Balear, independientemente de la categoría en la que milite el Atlético la próxima temporada. Tal y como avanza este jueves Ultima Hora, el compromiso del empresario alemán con el club blanquiazul es a largo plazo.

«Es evidente que hemos cometido errores, pero también es cierto que los jugadores no han estado al nivel esperado y también tienen que asumir su cuota de responsabilidad. A pesar de la situación en la que nos encontramos, estoy convencido de que lograremos la permanencia. Yo no me rindo», apuntó el máximo accionista de la entidad, que también dejó entrever que no se prevén cambios significativos en la estructura de la entidad a corto plazo.