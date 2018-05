Manix Mandiola: «Los balearicos hacen que la vida sea más fácil»

Manix Mandiola, acompañado del director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, ha firmado su renovación como técnico blanquiazul por una temporada más. El técnico vasco ha explicado que seguir en la Isla era su intención desde que supo que el ATB iba a seguir en Segunda B. «Acabado el trabajo manifesté que quería seguir aquí. Me siento valorado, la gente y el ambiente es increíble. Los balearicos hacen que la vida sea más fácil», ha explicado.

Mandiola ha explicado que tendrá voz y voto a la hora de confeccionar la plantilla de la próxima temporada, una de sus exigencias para continuar en el Atlético Baleares. «Quería ir de la mano para hacer la plantilla y tomar decisiones y por ahí han ido los tiros. El tema estaba claro. Vamos a hacer las cosas normales, que estemos de acuerdo en las cosas», subraya.

Sobre la continuidad de Xisco, una de las mayores preocupaciones de la afición blanquiazul una vez anunciada la renovación del entrenador de Eibar, ha recordado que «a mí me gustan todos los jugadores buenos y Xisco es un jugador bueno. Hay muchos factores para ver si finalmente se va a quedar pero yo he manifestado al club que Xisco es uno de los jugadores que me interesa», apunta.

Cuestionado sobre el objetivo para el próximo curso, el vasco no tiene dudas. «El objetivo el año que viene es estar más cerca de los de arriba que de los de abajo, este año miraba para abajo y no había nada», recuerda.

Patrick Messow

El director deportivo ha recordado que Mandiola siempre ha sido la primera opción para ocupar el banquillo blanquiazul la próxima temporada. «Desde el principio ha sido nuestra primera opción para la temporada que viene, viene con Íñigo Arriola, que será el segundo entrenador», explica.