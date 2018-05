El futuro de Xisco Hernández, en el aire

Uno de los temas que más preocupa a día de hoy a la afición del Atlético Baleares, después de confirmarse la continuidad de Manix Mandiola, es qué va a pasar con Xisco Hernández.

El centrocampista mallorquín declaró después de conseguir la permenencia ante el Ebro que quería sentirse valorado por el club. A de hoy la noticia es que no hay novedades respecto a su continuidad o no en el club blanquiazul.

El futbolista acaba contrato el próximo 30 de junio y su futuro, cada día que pasa, está lejos de la Isla. A pesar de la falta de movimientos Mandiola fue muy claro cuando se le cuestionó sobre qué piensa de la situación del Xisco.

«A mí me gustan todos los jugadores buenos y Xisco lo es. Pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta para valorar la continuidad o no de los futbolistas. Y uno de ellos es el económico y eso a mí es algo que se me escapa», aseguró. Asimismo fue tajante poco después. «Yo he manifestado al club que Xisco es uno de los jugadores que me interesa», explicó.

El vasco ya se ha pronunciado al respecto, falta por ver cómo actuará el club en este sentido. Lo que queda claro es que a Mandiola le gustaría seguir entrenando a Xisco Hernández.