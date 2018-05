Adrián Hernández: «El Atlético Baleares es un club al que siempre apetece venir»

Adrián Hernández ya conoce Son Malferit. El nuevo futbolista del Atlético Baleares ha sido presentado este viernes y no esconde su alegría por llegar al conjunto blanquiazul. «Llevábamos dos años en contacto, ya que es un club al que siempre apetece venir y que aspira a estar arriba», explica.

Manix Mandiola ha tenido mucho que ver en su fichaje y él mismo lo ha reconocido públicamente. «Conozco al entrenador, lo tuve en Burgos la temporada pasada y sí que es cierto que he hablado con él y eso ha ayudado un poco a que está aquí», apunta.

Sobre sus cualidades como jugador, Adrián se define así. «Soy un delantero un buen juego de espaldas, me desmarco, caigo a banda, me asocio bien...», señala y añade que no quiere hablar de momento de cifras. «Soy un chico muy serio que lo dejo todo en el campo. No diré cantidad de goles que voy a meter, pero mi sí que compromiso aportaré hasta el final».