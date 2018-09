Samuel Shashoua, 'emocionado' en su presentación como nuevo jugador del Atlètic Balears

El Atlètic Balears ha presentado a Samuel Shashoua, el extremo inglés que llega al club de Son Malferit cedido por el Tottenham -ha jugado en el equipo filial y en el sub-19- y con la intención de explotar todas sus cualidades.

El director deportivo Patrick Messow alabó la llegada de Samuel, un futbolista que ''nos puede aportar muchas cosas, que conoce el idioma y al que agradecemos su predisposición''. Samuel Shashoua, por su parte, se mostró emocionado por recalar en el fútbol español. 'En cuanto me llamó Patrick no me lo pensé dos veces. Siempre quise jugar en España y espero no defraudar. Tengo gol, me gusta asistir y puedo jugar por ambas bandas'.