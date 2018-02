La curiosa interpretación que Fergie hizo del himno centra la atención del partido de las estrellas de la NBA

Pocas horas después de que Marta Sánchez decidiera ponerle voz al himno de España encontramos otra curiosa polémica con un himno nacional, en este caso el de los Estados Unidos, que fue interpretado en el partido de las estrellas de la NBA por la cantante Fergie.

A muchos de los presentes la particular interpretación que la que fuera voz de 'The Black Eyed Peas' hizo del emblema norteamericano 'The Star-Spangled Banner' no les causó el efecto patriótico esperado, y la californiana centró la mayor parte de la atención mediática, especialmente en las redes sociales.

Fergie with the worst National Anthem since Roseanne



Credit - @bighurtrocks pic.twitter.com/LnREh36npt — Crying Jordan (@CryingJordan) 19 de febrero de 2018

Fergie sos una idola pero porque una versión lenta del himno... pic.twitter.com/4Di5dLlXU1 — Lucio Delfino (@luciogdelfino) 19 de febrero de 2018

Al presentador del evento, Jimmy Kimmel, y a algunos de los jugadores que después formaron los conjuntos que se batieron sobre la pista del Staples Center de Los Ángeles se les vio hacer alguna mueca o una risa poco disimulada mientras duraba la interpretación.

Sin embargo, a muchos les gustó esta nueva fórmula y Fergie fue ovacionada al término de la misma. Presionen el 'play' y juzguen ustedes mismos.