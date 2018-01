La gran oportunidad de Mavi

Se ha ganado un hueco entre la élite nacional del ciclismo en ruta y la llamada del ambicioso y potente proyecto del equipo Movistar femenino no le planteó la menor duda. Mavi García ha decidido aparcar provisionalmente el duatlón, modalidad en la que es vigente subcampeona mundial y europea, y prepara a conciencia la que será su gran oportunidad dentro del pelotón profesional.

La ciclista, que recién cumplidos 34 años atraviesa un momento de forma excepcional y ha sido una de las figuras del ciclismo español en las últimas tres campañas, aceptó el reto y ya luce el maillot azul de un Movistar que le ofrece todos los medios y la oportunidad de plantearse retos de altura.

En plena recta final de la pretemporada, Mavi rueda por las carreteras de Mallorca antes de iniciar una concentación que le llevará a su primera carrera a las órdenes de Jorge Sanz. La Semana Valenciana, desde el 22 de febrero, será el escenario de su puesta de largo con el maillot azul del equipo telefónico. «Llevo mucho tiempo sin competir y estoy tranquila.

Soy consciente de lo que tengo por delante y esta oportunidad la quiero aprovechar», explica la excorredora del Bizkaia Durango, con el que dio el salto al ciclismo de primer nivel, siendo ganadora de los Campeonatos y la Copa de España, además de otros éxitos como la general de la Vuelta a Burgos y grandes participaciones en el Giro de 2016 o el Tour de l’Ardeche de 2017.

El Movistar ha reunido a lo mejor del pelotón español, apuntalado con fichajes de otros países, y a Mavi le ha diseñado un calendario con dieciséis competiciones en 2018. «Mis tres grandes objetivos serán la Bira, el Giro y el Mundial», asegura la corredora, que también contempla los nacionales y alguna prueba de la Copa de España si se lo permite la agenda.

«Sabemos que se nos va a exigir más. Todavía no soy consciente de todo lo que significa esto, pero voy a dar el 200%», añade Mavi, «muy motivada» ante el reto de defender el maillot del Movistar Team femenino, «el paso al frente que me faltaba por dar».

Mavi medirá todos los aspectos de la temporada al detalle para dar el máximo en cada competición. «Tengo que aprovechar el tiempo que me queda. Los cuatro años que tengo por delante en el ciclismo debo hacerlo lo mejor posible y disfrutar, mejorando al máximo todo lo que tenga que pulir, pues no nos engañemos, no llevo tanto tiempo como otras en este mundo. En un tiempo he pasado de ser una novata a, por resultados, ser una de las más destacadas. Y eso hace que te veas con la obligación de hacerlo bien, aunque la presión te la pones tú mismo, no el exterior», comenta la ciclista balear, una de las referencias de la histórica estructura que lidera Eusebio Unzué, con la que ha firmado por una temporada.

Fascinada por el ambiente -coincide con algunas de sus compañeras en el Bizkaia Durango- y los medios del Movistar, Mavi quiere «hacerlo bien en el Giro. Es una prueba que me ilusiona. Pero lo que quiero es que se me vea y que el equipo esté delante y contento con mi trabajo y el de mis compañeras», explica. Tras su estreno en Valencia, una serie de clásicas (Amstel, Flecha, Lieja…) le servirán para coger rodaje de cara al tramo principal del curso.

De cara al recién iniciado 2018, Mavi García espera «poder mejorar en el ciclismo, que el Movistar vea que puedo ser una pieza importante para ellos». Entre sus metas a trabajar está «verme bien en carrera, fuerza la tengo, pero debo visualizarlas mejor».

De sus inicios en la gimnasia rítmica y artística, pasando por el patinaje, el atletismo y el duatlón, Mavi ha encontrado su gran oportunidad en el campo del deporte profesional sobre una bicicleta. El ciclismo y el Movistar le abren las puertas a un horizonte ilusionante para una corredora que destila clase, fuerza e inteligencia.