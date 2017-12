Kaká anuncia su retirada

El exmediocampista del AC Milan y el Real Madrid Kaká anuncia que se retirará del fútbol. El jugador brasileño, de 35 años, ha escrito en Twitter: «Fue mucho más de lo que yo hubiera imaginado jamás. ¡Gracias! Ahora estoy listo para el próximo viaje. En el nombre de Jesús. Amén».

Father,

It was much more than I could ever imagined. Thank you! I’m now ready for the next journey. In Jesus name. Amem.



Pai,

Foi muito mais do que eu pedi ou imaginei!Obrigado! Eis-me aqui para próxima jornada. Em nome de Jesus. Amém. pic.twitter.com/PofZBAV0BE