Tito García Sanjuán dimite como entrenador del Formentera

Tito García Sanjuán ha presentado esta mañana su dimisión como entrenador del Formentera. El técnico aragonés llegó la temporada pasada al club pitiuso, cuando consiguió el ascenso a Segunda B y llegó a dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Esta temporada García Sanjuán consiguió clasificar al Formentera para los octavos de final del torneo del KOtras superar una eliminatoria contra el Athletic Club de Bilbao. El Formentera ocupa la decimotercera posición en Segunda B, con 25 puntos, pero arrastras tres partidos de liga consecutivos perdiendo.

El maño alegó que no tiene “las fuerzas que requiere el puesto” y seguir “sería estar haciendo daño tanto a directivos como a jugadores y, sobre todo, a mí”. El zaragozano adujo motivos personales a su marcha y dejó claro que “lo deportivo no ha tenido nada que ver”.

“Me habría gustado estar hasta el final, pero no tengo las fuerzas necesarias. Estoy convencido de que el equipo conseguirá la salvación. Mi sensación es que lo mejor para el vestuario es que yo salga y haya aire fresco. Ahora puede parecer que soy el malo de la película, pero no es así. Creo que se ha intoxicado mucho y la solución sencilla puede ser ésta. Personalmente, creo que se me ha hecho daño y quizá no he sabido llevarlo como toca”, dijo el míster.

En este sentido, quiso aclarar que la 'rajada' de Álvaro Muñiz “no ha sido el detonante”, pero que ha influido. “Álvaro hizo daño, pero, como dije el otro día, me hizo daño personalmente a mí pero también hizo mucho al vestuario. A mí me lo ha hecho. No lo voy a ocultar, porque dijo unas falacias increíbles, una falsedad tremenda y me ha hecho daño, pero es algo sobre lo que tengo que estar por encima. Eso me pasa en otra situación y lo dejo pasar, pero, cuando hay diferentes situaciones, al final puede colmar el vaso. No es en absoluto el causante de nada, pero es una parte más de mi decisión”, explicó al respecto.

García Sanjuán indicó que le habría “gustado terminar con el objetivo cumplido” y que “la soledad” le hizo mella. “Me voy a casa con esa espinita de no irme con el deber cumplido. La isla es maravillosa y preciosa, pero es complicado. Son muchos momentos de soledad, de pensar y el desgaste de un entrenador es increíble”, dijo.

Xicu Ferrer, que sólo tuvo palabras de agradecimiento, indicó que el club ya trabaja en la llegada de un relevo “con un perfil similar”. “Si lo cerramos hoy, pues lo queremos aquí mañana. No queremos dejar que pasen muchos días, porque esto es fútbol y el domingo hay un partido. Hemos de pensar en el bien del club”, apuntó.