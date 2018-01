Aldo One y Pepe Biel, dos mallorquines más en la LFP

Formado en el Poblense y fichado por el Real Mallorca, el mallorquín One vivió un debut agridulce en la máxima categoría al sufrir una dolorosa derrota (7-1) ante el Real Madrid . El futbolista se había estrenado con el Deportivo en la Copa ante Las Palmas (2-3) en la vuelta de los dieciseisavos de final, que se disputó en el. Tras ese partido, fue convocado para el primer encuentro de 2018, ante el Villarreal, aunque no tuvo protagonismo en el césped. El domingo, debido a las bajas de los lesionados Sidnei Rechel y de Raúl Albentosa, Cristóbal Parralo apostó por One. «Ha sido un debut soñado, el de cualquier niño que quiere jugar al fútbol. Ahora a seguir trabajando para intentar aprovechar las oportunidades'», destacó el central después del encuentro en el Bernabéu. Es elen Primera junto a Marco Asensio, Ximo Navarro, Pedro Bigas, Miquel Àngel Moyà, Iván Ramis y Sergi Darder.