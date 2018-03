Patricia Guijarro y Virginia Torrecilla le dan a España la Copa de Chipre

La selección española femenina de fútbol se apuntó su segundo título internacional, tras alzarse este miércoles con la Copa Chipre, al imponerse por 2-0 a Italia en una final en la que España siempre dio la sensación de estar uno o dos escalones por encima de su rival.

Una circunstancia que no evitó algún que otro apuro a las de Jorge Vilda, especialmente en la segunda mitad, en la que el conjunto italiano, obligado por el marcador adverso, se atrevió a buscar el área española.

Pero la diferencia de acierto entre las españolas e italianas acabó decantando el triunfo para una selección española, que un año después de imponerse en la Copa Algarve, el otro gran torneo amistoso de referencia en panorama continental, sumó un nuevo éxito internacional.

Un triunfo que costó más de lo previsto dada la superioridad que mostró España en el cuarto de hora inicial, en el que las de Jorge Vilda penalizaron los enormes dificultades que exhibió Italia en la salida del juego con constantes robos de balón.

Tarea en la que destacó la centrocampista del Montpellier francés Virginia Torrecilla, que lideró la línea de presión adelantada con la que España hizo sufrir lo indecible a su rival.

Robos que España, sin embargo, no supo aprovechar para adelantarse en el marcador, lastrada por la falta de acierto que mostraron las de Jorge Vilda en el último pase.

Y eso que calidad no le falta al conjunto español, como demostró a los quince minutos en una combinación entre Amanda Sampedro y Alexia Putellas, que permitió a Olga García plantarse completamente sola en el área.

Pero el remate de la jugadora del barcelona se topó con la guardameta italiana Laura Giuliani, que con una sensacional estirada evitó el primer tanto español.

Un gol que España volvió a rondar en la prolongación del primer tiempo en una nueva jugada entre Putellas y Olga García, que no pudo aprovechar el sutil pase de la barcelonista, tras fallar en el control.

A la tercera no erró el equipo español, que se adelantó a los 50 minutos de juego en el marcador con un gol de Amanda Sampedro. La jugadora de Atlético de Madrid no desaprovechó la pasividad de la zaga italiana para enviar a las redes tras un fallido primer remate un saque de esquina botado por Alexia Putellas.

Un tanto que hizo reaccionar a Italia, que hasta entonces había parecido conformarse con mantener su portería a cero, salvo en un par de peligrosas internadas por la banda izquierda. De hecho, el conjunto de Milena Bertolini tuvo la ocasión de igualar el marcador a los 63 en un balón colgado que poco a poco se fue envenenando hasta estrellarse en el larguero, sin que ninguna jugadora italiana fuera capaz de aprovechar el rechace. Una oportunidad que pareció llenar de dudas a las jugadoras españolas, que tuvieron que encomendarse a los 81 minutos la guardameta Lola Gallardo, que evitó con un gran parada el tanto del empate tras un remate de cabeza.

Falta de acierto que contrastó con la efectividad del conjunto español, que no desaprovechó su única ocasión clara en toda la segunda mitad, para sellar definitivamente la victoria (0-2) con un gol de Patri Guijarro a los 84 a la salida de un córner.

Un triunfo que servirá a la selección española para afrontar plena de moral los dos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial de Francia, en la que las de Vilda cuentan sus partidos por victorias, que disputará el próximo mes de abril con Finlandia y Austria.