Sergio Ramos lo vuelve a hacer: llega a Valdebebas vestido como un 'Peaky Blinders' y a bordo de un 600 tuneado

Sergio Ramos y sus cambios de look no dejan de sorprender. Lo último ha sido vestirse al más puro estilo de los 'Peaky Blinders', una serie de televisión de una banda criminal de Birmingham de los inicios del Siglo XX. Pero no solo eso, ya que ha llegado al entreno a bordo de un 600 tuneado con sus iniciales.

No se le puede discutir al futbolista de Camas que es un hombre elegante y que le gusta vestir bien. A pesar de ello, sus continuos cambios de estilo provocan día sí y día también miles de comentarios en las redes sociales. Lo de hoy, como no podía ser de otra manera es un claro ejemplo.

Ramos ha colgado una foto para anunciar que el coche es un regalo de cumpleaños de su hermano.