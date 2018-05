Detienen a un futbolista argentino acusado de violar y matar a su hijastro

Gonzalo Aguirre, jugador del Defensores de Belgrano, de la tercera categoría del fútbol argentino, fue detenido este jueves acusado de haber violado y matado a su hijastro de 5 años, según confirmó el club.

«La comisión directiva y la comunicad deportiva del Club Atlético Defensores de Belgrano expresa su profundo dolor y consternación por el cobarde asesinato y se solidariza con la familia damnificada repudiando enérgicamente lo sucedido y deseando que la Justicia resuelva esta terrible situación», informó la institución a través de un comunicado.

«Asimismo y en referencia al jugador Gonzalo Aguirre, se informa que el mismo tenía un contrato con nuestra institución, se le envió una carta documento, la cual no fue respondida, y ya no pertenece más a la misma por incumplimiento de contrato, ya que no se presenta a entrenar desde hace seis meses», añade el texto.

El jugador de 22 años fue detenido en la localidad bonaerense de Grand Bourg. Según la prensa local, Aguirre sostuvo en un primer momento que el niño falleció por un golpe al caerse mientras se bañaba. Sin embargo, la autopsia reveló que había sido golpeado y abusado sexualmente y el futbolista admitió su culpabilidad ante la policía.

«Teníamos a Gonzalo como un chico joven introvertido y, como jugador, era un jugador muy fuerte, que jugó algunos partidos en primera, pero nada indicaba algo de esta magnitud. Nosotros sabíamos que él tenía algunos problemas por episodios extraños que tenía, pero nunca pensamos algo así», dijo el presidente del club, Marcelo Achile, a la agencia oficial de noticias Télam.