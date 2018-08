Paco Alcácer, cedido al Borussia Dortmund

El delantero Paco Alcácer, por el que el Barça pagó 30 millones de euros al Valencia en el verano de 2016, se marcha cedido una temporada al Borussia Dortmund a cambio de unos 2 millones de euros además de la ficha del jugador.



El acuerdo de cesión ha sido confirmado por la entidad azulgrana y en el mismo se especifica que al término de la misma el equipo alemán tendrá una opción de compra de 23 millones de euros más 5 millones más en variables y el Barça se reserva un derecho de tanteo, así como el 5% de un traspaso de Alcácer a un tercer equipo.



Alcácer se va sin haber convencido a nadie. En total habrá jugado 51 partidos con la camiseta del Barça en las diferentes competiciones, 28 en el primer curso con Luis Enrique como entrenador y 23 en el pasado, ya con Ernesto Valverde en el banquillo azulgrana.

Las palabras del entonces secretario técnico azulgrana Robert Fernández sobre él fueron premonitorias: «Es muy buen jugador, aportará, pero tiene que aprender muchas otras cosas. Viene a un club grande donde estará rodeado de los mejores y tendrá tiempo de ir aprendiendo».



Pero no tuvo tiempo y le costó asimilar la forma de jugar del Barça. En el primer curso, Luis Enrique contaba con él como el cuarto delantero por si la mágica tripleta Messi-Suárez-Neymar sufría algún percance.



Jugó 21 partidos de Liga (937 minutos) y marcó seis goles; en la Copa consiguió dos más en cuatro partidos (272) y en la Champions no estrenó su marcador en los tres partidos que jugó. En total, 28 partidos y ocho goles en 1385 minutos.



Con la marcha de Neymar al Paris Saint Germain y el cambio de entrenador (Valverde por Luis Enrique), las expectativas eran otras para Alcácer, pero el club sustituyó a Dembélé por el brasileño y pese a la lesión del francés, el delantero de Torrent tampoco tuvo excesivas oportunidades.



De hecho, aún jugó menos con Valverde que con Luis Enrique. El 'Txingurri' lo utilizó en 17 partidos de Liga (4 goles, 693 minutos), en 3 de Copa (2 goles, 197 minutos), en dos de Champions (1 gol, 95 minutos) y en uno de la Supercopa de España (7 minutos, sin goles).

Esta temporada, el técnico azulgrana se ha decidido por confiar con Munir antes de con Alcácer para cualquier eventualidad en la delantera.



En total, Alcácer ha marcado 15 goles en los 51 partidos en los que ha sido alineado en la delantera del Barça para un total de 2377 minutos.



Una vez cerrada la marcha del delantero valenciano y hasta el cierre del mercado (próximo viernes), el Barça aún tiene diferentes frentes abiertos. Uno de ellos es el de Rafinha, quien inicialmente tenía todos los números para fichar por el Betis, pero que últimamente apunta al Benfica portugués.



Con Alcácer, son once barcelonistas los que han causado baja de la plantilla azulgrana este verano: Andrés Iniesta (Vissel Kobe), Gerard Deulofeu (Watford), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Douglas (cedido al Sivasspor), Ortolà (RC Deportivo), Digne (Everton), Aleix Vidal (Sevilla), André Gomes (cedido al Everton), Yerry Mina (Everton) y Marlon Santos (US Sassuolo Calcio).