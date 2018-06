La selección española, con De Gea

Los jugadores de la selección española y el seleccionador Fernando Hierro, mostraron un respaldo total a la figura de David de Gea tras su mal partido ante Portugal, y le dejaron mensajes de apoyo tras levantar su ánimo en los vestuarios del estadio Fisht de Sochi.

Los mensajes de apoyo a De Gea se sucedieron en cada intervención de los jugadores españoles en la zona mixta. «David tiene muchos años y en el fútbol al final errores los cometen todos los jugadores. Lo va a afrontar bien y en los momentos importantes va a estar como siempre», aseguró Gerard Piqué.

«Los grandes se levantan solos», destacó Diego Costa, que comparó la situación por la que ha tenido que pasar él. «Sabe que tiene todo el respaldo nuestro. Es un portero de talla mundial, sabemos la calidad que tiene y la única cosa que hay que hacer es darle un abrazo», afirmó.

«Es como yo, que me tocó hacer varios partidos malos y la gente siempre me apoyó. Aquí es una familia, por más que desde fuera se pueda pensar que no. Siempre estamos unidos, no hay equipo a ni b, hay una familia y eso que demuestra en un partido como hoy que hemos estado atrás dos veces en el resultado, lo hemos dado la vuelta», manifestó.

El seleccionador Fernando Hierro fue el primero que mandó un mensaje de confianza a De Gea. «Somos un equipo. Sabemos que hay jugadores que tienen mejores días que otros. Es humano y nosotros no dudamos de nuestros jugadores. Somos una familia, un equipo», dijo.

«Sumamos todos y no dejamos tirado a nadie de la familia, animamos a todo el mundo a seguir y si estamos pidiendo que seamos un equipo en este momento tenemos que ser lo mismo. Nosotros no tenemos dudas. No dejamos tirados a nadie», añadió.