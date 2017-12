El Palma Futsal desafía al Barça

Son Moix volverá a vivir hoy una gran noche. Una fiesta del fútbol sala en la que los tres puntos son algo más que una necesidad para un Palma Futsal que pretende dar un golpe sobre la mesa y lograr una victoria de prestigio ante uno de los grandes de la Primera División. Visita el Palau el Fútbol Club Barcelona Lassa (20 horas, IB3 Televisió), la única alternativa hasta el momento al intratable Movistar Inter y un viejo rival de los de Antonio Vadillo.

De nuevo las bajas volverán a lastrar al Palma Futsal. Sin Éder, Favero, Chicho y Lolo, los isleños buscarán toda una gesta ante los azulgrana, que también cuentan con nombres ilustres en su enfermería. Andreu Plaza, preparador del Barça Lassa, no podrá contar con Roger, Esquerdinha y Aicardo, pero pese a ello cuenta con un enorme arsenal con el que hacer frente a los mallorquines, que intentarán seguir imbatidos en casa y lograr un triunfo necesario para progresar desde su actual séptima posición.

El club espera llenar Son Moix de cara al último partido de la temporada. Un encuentro en el que el club quiere premiar a sus más incondicionales regalando un llavero especial a sus socios, y en el que se recibirá a ambos equipos sobre el parqué con un espectacular mosaico realizado en colaboración con Planisi, colaborador del Palma.

Rivalidad

El Palma Futsal se ha consolidado como uno de los rivales más temibles de la categoría. Eso bien lo sabe un Barça que ha sufrido con anterioridad en Son Moix. En la Copa del Rey, siendo eliminado, o en Liga, como el pasado curso, cuando no pudo pasar del empate (1-1), plantándole cara el cuadro isleño.

Ahora, las necesidades clasificatorias del Palma hacen más urgentes los tres puntos en litigio. Pese a las dificultades para poder preparar el duelo, debido a las numerosas bajas, Vadillo confía en sus hombres, más tras la imagen ofrecida el pasado fin de semana en una cancha complicada como la del Jaén, en la que rozaron la victoria (3-3).

Prestigio

Será el partido de la jornada, el reencuentro entre dos viejos conocidos y una oportunidad para el Palma Futsal de cara a sacarse la espina del partido de la primera vuelta, en el que tuvieron en sus manos la opción de plantar cara al Barça en el Palau Blaugrana.

Segundos en la tabla, a la estela del Movistar Inter, a los catalanes tampoco les vale otra cosa que no sea el triunfo si no quieren ver distanciarse al líder, que recibe en su pista al Santiago Futsal.

Todos estos alicientes hacen más especial el partido de hoy. Otra final para el Palma Futsal para no desengancharse de los puestos de honor y un desafío para el Barça Lassa, que deberá exprimir al máximo sus recursos para plantear batalla a los mallorquines, crecidos ante su público, al que quieren brindar la última victoria del año frente a uno de los mejores equipos del planeta. Y marcharse a las vacaciones de Navidad con tres puntos de calidad.