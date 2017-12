El Palma Futsal despide el año con un empate con el FC Barcelona en Son Moix

Palma Futsal 4-4 FC Barcelona

Palma Futsal: Carlos Barrón, Joselito, Tomaz, Diego Quintela y Paradynski. También jugaron Eloy Rojas, David Pazos y Maico.

FC Barcelona: Paco Sedano, Joao, Dyego, Rivillos y Ferrao. También jugarón Marc Tolrà, Leo Santana, Adolfo, Lozano, Joselito y Juanjo.

Goles: 1-0 Diego Quintela (min. 12), 1-1 Joselito (min. 15), 2-1 Paradynski (min. 16), 2-2 Dyego (min. 26), 2-3 Rivillos (min. 28), 3-3 Eloy Rojas (min. 30), 4-3 Eloy Rojas (min. 37), 4-4 Joselito (min. 39).

Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Amonestaron a los locales Barrón, Diego Quintela y Paradynski y a los visitantes Joao, Lozano y Dyego y expulsaron a Paco Sedano.

Pabellón: Palau Municipal d'Esports de Son Moix. 4.000 aficionados. Decimoséptima jornada de la Primera División de la LNFS.

Palma Futsal y FC Barcelona Lassa empataron a cuatro en un trepidante partido de fútbol sala con muchas alternativas y en el que ambos equipos hicieron méritos suficientes para llevarse el triunfo. De esta manera, el conjunto balear cierra el 2017 con un meritorio empate ante uno de los favoritos de la competición para reforzar la moral de la plantilla en el último encuentro antes del parón por Navidad.

Los mallorquines no se arrugaron en los primeros compases del partido y aunque las primeras ocasiones fueron por parte de los blaugranas, los hombres de Vadillo reaccionaron y llegaron en varias ocasiones a la meta que defendía Paco Sedano.

Las mejores ocasiones pasaban por las botas de Felipe Paradynski, que no conseguía batir al portero rival. La insistencia local tuvo su premio pasado el ecuador de la primera mitad y un gran pase de Tomaz lo aprovechaba Diego Quintela casi sobre la línea de gol para empujar el balón al fondo de la portería e inaugurar el marcador ante la locura de los 4.000 aficionados que abarrotaban el Palau Municipal d'Esports de Son Moix (1-0).

Poco después del gol se entraba en un momento frenético del partido. El Palma desaprovechaba su ocasión a la contra y después sería el Barça quien apretaría la portería rival. Barrón desbarataba varias oportunidades rivales hasta que un potente disparo de Joselito ponía las tablas en el marcador (1-1). Poco duraría la igualdad en el electrónico porque un minuto más tarde Joao cometía una falta que se castigaba con doble penalti. Felipe Paradynski aprovechaba esa situación y devolvía la delantera a los mallorquines (2-1).

El Palma tuvo opciones para ampliar su renta antes del descanso pero no aprovechó sus ocasiones y el partido llegaría al descanso con ese marcador de dos goles a uno favorable a los de Vadillo. Ese marcador se mantendría en los primeros compases de la segunda mitad a pesar de la insistencia visitante. La actuación de Barrón matenía la ventaja para el conjunto verde hasta que Dyego culminara una gran jugada combinada de los blaugranas que el meta de Córdoba no pudo detener (2-2).

En la siguiente jugada pudo recuperar la delantera el Palma pero Maico, sobre la línea de gol, no pudo conectar bien con el balón, que se marchaba por encima de la portería de Paco Sedano. Los mallorquines no aprovecharon la suya y el Barça lo penalizó en la siguiente acción. Rivillos, con un poco de fortuna, anotaba un gol de córner directo y daba la vuelta al marcador para poner por primera vez por delante a los catalanes (2-3). El Palma no se rendía y Vadillo reaccionaba al tanto encajado con portero-jugador para tratar de inquietar a la defensa rival. Y el empate llegaría sin que casi pasara tiempo. Eloy Rojas lanzaba magistralmente una falta para volver a igualar la contienda (3-3).

Ambos equipos querían la victoria y buscaban la meta rival pero sin descuidar la defensa. Paradynski y Maico tuvieron las mejores para el Palma pero Paco Sedano se empleaba al máximo para salvar ambas oportunidades. En el Barça, casi todo el peligro pasaba por las botas de Ferrao pero tanto la defensa como Barrón se mostraban intratables. A cuatro minutos para el final se producía una jugada determinante en el partido con la expulsión del portero del Barça, Paco Sedano, tras una tangana posterior a un encontronazo entre el propio meta blaugrana y Diego Quintela. El Palma aprovechaba la superioridad para recuperar la delantera en el partido con otro golazo de Eloy Rojas que sorprendía a Juanjo (4-3).

El Barça apuraba sus opciones de rascar algún punto de Son Moix con portero-jugador. Los hombres de Andreu Plaza sacaron rédito del ataque de cinco y Joselito culminaba una gran acción colectiva para volver a empatar el partido a minuto y medio del final (4-4). En ese tiempo ninguno de los dos equipos logró desequilibrar la balanza y ambos equipos sacaban un punto de un partido frenético que pudo llevarse cualquiera de los dos equipos y que significa un golpe de moral importante para el Palma Futsal en el último partido antes del parón por las fiestas de Navidad.

Y Son Moix se volvió a llenar

El Palau Municipal d'Esports de Son Moix volvió a ser el de las grandes citas y se llenó para recibir al Fútbol Club Barcelona. La afición quiso estar, una vez más, al lado del equipo cuando este más necesitaba su apoyo y respondió con creces a la llamada del club. La imagen del día se vivió en el momento que los jugadores de ambos equipos saltaban a la cancha y los 4.000 aficionados presentes levantaban las cartulinas verdes y blancas que formaban un espectacular mosaico que dejaba a las claras que la afición asistió a Son Moix para ser el sexto jugador del Palma Futsal. La cita no se la quiso perder ni el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano, que estuvo en el palco de Son Moix. Tampoco el campeón del Mundo de Moto 3, Joan Mir, que fue homenajeado por el club y que fue el encargado de realizar el saque de honor en los prolegómenos del partido.