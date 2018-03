Quintela renueva con el Palma Futsal hasta 2021

El ala-pívot gallego Diego Quintela ha renovado con el Palma Futsal hasta 2.021, motivo por el que se ha mostrado muy feliz por la confianza demostrada por el club palmesano. El conjunto de Vadillo apuesta por su compromiso dentro y fuera de la pista. Será uno de los referentes en la Copa de España de la próxima semana.

Diego Quintela le viene al Palma Futsal como anillo al dedo. Es pichichi del equipo y ha jugado todos los partidos hasta la fecha siendo uno de los referentes del equipo.

Llegó el pasado verano a Palma y su aportación dentro y fuera de la pista ha sido relevante, lo que ha hecho que el club haya decidido ampliar su contrato dos temporadas más de las que tenía firmadas.

«Solo puedo estar agradecido porque llevo siete u ocho meses aquí y que me hablen de renovación es un orgullo. Eso quiere decir que las dos partes estamos muy contentas. Voy a trabajar más que nunca y estoy seguro que el mejor Diego Quintela está por llegar porque me he adaptado bien, estoy contento con la confianza que me da el míster y espero que las cosas nos salgan mejor tanto a mí como al equipo, que es lo fundamental, que consigamos los objetivos marcados» ha manifestado Quintela.