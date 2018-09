El Palma Futsal se proclama campeón del Trofeo Burela

El Palma Futsal se impuso este sábado al Pescados Rubén Burela en la final del Torneo Burela por dos goles a ocho y siguen ofreciendo una gran imagen. Los hombres de Antonio Vadillo alargan su buena dinámica en la recta final de la fase de preparación con seis victorias en siete encuentros.

Los anfitriones empezaron espoleados el partido conscientes de medirse a un rival de una categoría superior. El peligro local pasaba por las botas de un activo Ramón Vargas que protagonizó varias acciones destacadas justo antes de conseguir adelantar a los suyos con el gol que abría la lata (1-0). Paradójicamente el tanto naranja favoreció al Palma Futsal que despertó de golpe y cambió de inmediato el decorado del encuentro con dos goles seguidos.



Sólo ocho segundos duró la alegría gallega porque ese fue el tiempo que necesito Catela para devolver las tablas y, un minuto y medio más, para darle la vuelta al marcador tras una excelente definición ante Edu después de una recuperación de balón del propio ala andaluz (1-2). Los hombres de Antonio Vadillo supieron reaccionar enseguida al golpe recibido y el partido cogía color verde pistacho. Con la relativa tranquilidad de tener el marcador favorable y con el susto de los primeros minutos la escuadra isleña mejoraba su rendimiento. A los dos goles de Catela se le sumaban los de Eloy Rojas con una gran volea (1-3) y Bruno Taffy al poco de sobrepasar el ecuador de la primera mitad (1-4).

Sin embargo, el Palma Futsal tenía enfrente a un Burela muy combativo dispuesto a ponerle las cosas muy complicadas a los mallorquines en su casa. Matamoros remataba al fondo de la red un buen centro de Pitero para recortar distancias (2-4).Todavía quedaría tiempo para más. En los últimos minutos de la primera mitad el equipo de Ciutat conseguiría ampliar un poco más su ventaja. Diego Nunes convertía una falta directa en el borde del área para anotar el 2-5 con el que se llegaría al tiempo de descanso.

La segunda mitad arrancaría como acabó la primera, con gol de los baleares. Poco después de cumplirse el minuto de juego sería Mati Rosa el encargado de anotar el sexto de los visitantes que, una vez más, no se relajaban a pesar del marcador (2-6). El ritmo goleador se frenaría en los siguientes minutos en los que el Pescados Rubén aprovechó para poner a prueba en varias ocasiones a un Carlos Barrón que respondía de manera satisfactoria a todas las llegadas locales. Quien no fallaría sería Bruno Taffy que en el ecuador del segundo tiempo anotaba su segundo gol en su cuenta particular (2-7).



Pasaban los minutos sin que volviera a moverse el luminoso del Pabellón de Vista Alegre y Vadillo daba cinco minutos a Joaki, que aprovechó el tiempo que estuvo en la pista para volver a demostrar descaro y para recoger el premio del gol con su primer tanto con el primer equipo del Palma Futsal (2-8). Con la diana del mallorquín se cerraría una nueva goleada de los isleños que levantaron el Torneo Burela Bonita con las buenas sensaciones que llevan arrastando desde el inicio de la preparación.

Los mallorquines están firmando una pretemporada prácticamente inmaculada, a dos semanas del inicio de liga, con seis triunfos en siete encuentros y con la única derrota sufrida ante el subcampeón de Europa, el Sporting de Portugal. La preparación del conjunto verde pistacho concluirá el próximo viernes con el encuentro amistoso ante uno de los grandes del fútbol sala español como es ElPozo Murcia.