Babolat homenajea los 10 títulos en París de Rafael Nadal con una raqueta que estrenará Acapulco

Rafael Nadal ya tiene a punto su nueva ‘arma’. Se trata de la Aero-Pro Drive, que será conocida como ‘la Décima’ en alusión a los torneos cosechados hasta la fecha por el jugador manacorí en la arcilla de París.

El número 1 del mundo entrena en Manacor desde hace unos días con este modelo con el que debutará en competición a finales de mes en Acapulco. En la parte interna y externa superior del marco, Babolat ha diseñado diez copas y los diez años de estos títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017). Además, en el lateral justo encima del mango, lleva también la inscripción ‘la Décima’, apelativo que hasta ahora parecía reservado a la décima Champions del Real Madrid. Esta raqueta es un regalo que Eric Babolat, director general de la empresa, ha querido hacer al deportista, con quien mantiene una excelente relación profesional desde 2004.

Además de la raqueta, estos dos elementos serán aún más visibles en el raquetero que lucirá Nadal durante esta temporada. Babolat ha sido históricamente la marca de raqueta utilizada por Carlos Moyà durante su carrera y fue una influencia para que Nadal, en sus comienzos, se decantara por esta firma. En 2004, cuando ya despuntaba claramente, el manacorí ayudó en el diseño técnico de la raqueta, a la que se le ha ido realizando pequeñas modificaciones. Algunas de estas han sido puramente estéticas, pero otras han tenido importancia, como la realizada el año pasado cuando añadió dos gramos más de plomo en la cabeza para ganar potencia, según se explica en la página web de Babolat.

Guillaume Cambon es uno de los dos preparadores de raquetas que trabajan en Babolat, encargado en particular de la herramienta de trabajo de Rafa. «No es una de las personas que más trabajo me exige. Además, Rafa no es un gran consumidor de raquetas: utiliza a lo sumo unas treinta al año», explica. La web también destaca que Nadal es, tal vez, el único jugador del mundo que puede jactarse de no haber roto (voluntariamente) nunca una sola raqueta en su vida.