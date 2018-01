Alvaro Bustos: «No podía desaprovechar la oportunidad de fichar por el Mallorca»

El flamente primer fichaje del Mallorca en el presente mercado de invierno ya está en la Isla. Álvaro Bustos se sometió este miércoles a las pruebas médicas y esta misma mañana ya ha entrenado con los que son sus nuevos compañeros. El asturiano, en declaraciones a los medios del club, se ha mostrado feliz por recalar en la entidad bermellona. «Estoy muy contento de estar aquí, cuando se me presentó la oportunidad de venir no podía desaprovecharla», ha comentado.

El extremo, que firma hasta junio de 2020, ha tenido que ponerse al día sobre lo que se va a encontrar y no ha escatimado en elogios a lo que está haciendo el equipo. «Lo que he visto del Mallorca me ha gustado. Está líder afianzado y eso siempre es positivo». Asimismo también se ha referido a lo que tiene por delante el equipo. «Es un reto bonito seguir arriba. La segunda vuelta será difícil pero es ahí cuando hay que apretar más», ha explicado.

Bustos se ha referido dónde se siente más cómodo dentro del terreno de juego. «Puedo jugar por cualquiera de las dos bandas, pero me siento más a gusto por la izquierda, que es mi posición natural», ha dicho.