Cort descarta cerrar el ‘caso Lluís Sitjar’ esta legislatura

El Ajuntament de Palma descarta que en el año y medio que resta de legislatura se pueda dar por cerrado el conflicto de los terrenos del Lluís Sitjar. Pese al acuerdo alcanzado entre la institución palmesana y el RCD Mallorca para hacer efectiva la compra-venta de los terrenos donde se ubicaba el estadio por un precio de 9 millones de euros, ha resultado inviable incluir en el acuerdo a la Asociación de Copropietarios, que no están de acuerdo con el precio fijado. En este escenario, el teniente de Alcalde y edil de Urbanisme, José Hila, manifestó que dar carpetazo a este conflicto es imposible esta legislatura debido al desacuerdo existente con una parte importante en la negociación.

Tratado de intenciones

Acuerdo de venta

Meses atrás, tal y como publicó Ultima Hora, Mallorca y Ajuntament habían alcanzado un principio de acuerdo para desatascar el conflicto del Sitjar y pactaron un precio de venta de que alcanzaba los 9 millones de euros. El Ajuntament se comprometía a pagar esta cantidad y pasaría ser propietario de los terrenos de Es Fortí. Sin embargo, el Mallorca solo es poseedor del 32% de los títulos de propiedad. El resto de títulos, el 68%, están en poder de los Copropietarios del Lluís Sitjar y con ellos no hay acuerdo, ni se espera que haya a corto o medio plazo. José Hila dijo al respecto: «Los milagros no existen. Si tuviéramos en el otro lado de la negociación a todas las partes de acuerdo, el trabajo sería más fácil y ahora nos encontramos con bastante sintonía con el Mallorca, hemos avanzado con el club, pero los copropietarios son muchos y no vienen de la mano del Mallorca y yo no quiero crear falsas expectativas», dijo Hila.

Acuerdo con el Mallorca

Un pacto insuficiente

Hila manifestó que el acuerdo con el club balear está avanzado, pero esto «no basta». «Si en estos momentos ponemos la propuesta sobre la mesa, el Mallorca la firma, pero esto no es suficiente porque tiene solo el 32% de la propiedad. Nos falta el resto».

Precedente

Sí hubo pacto con el Atlètic

Hila explicó que es ideal que Mallorca y Copropietarios sean un único interlocutor para desatascar el conflicto. Puso como ejemplo lo sucedido con el Estadi Balear. « En otro equipo de la ciudad, que vivía una situación similar, vinieron a vernos juntos club y copropietarios y el acuerdo fue fácil al tener un único interlocutor. Pero en el caso del Mallorca los propietarios del terreno no vienen juntos, vienen por separado y esto lleva mucho tiempo y no voy a decir que esto estará resuelto en dos meses porque no es cierto. Sí es verdad que el Ajuntament tiene voluntad en resolverlo. Vamos en la misma línea con el Mallorca, pero nos falta la otra parte», concluyó. Hila también destacó que este solar «no es para especular y esto hay que valorarlo. Aquí no habrá pelotazo porque esto es un espacio que se tiene que incorporarse a la falca verde», matizó. «La permuta no es posible y si no hay acuerdo [en el precio], siempre quedará la expropiación».